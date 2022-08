Der FC Memmingen richtet den Blick weiter nach oben

Bayernligist FC Memmingen will bei Schalding-Heining die 0:1-Heimniederlage gegen 1860 II vergessen machen und weiterhin die Tabellenspitze ins Visier nehmen.

12.08.2022 | Stand: 16:32 Uhr

Im Vorfeld wollte Stephan Baierl, Trainer des Fußball-Bayernligisten FC Memmingen (FCM), nichts von einem Spitzenspiel und von der sich bietenden Perspektive in der Tabelle reden. Ordentlich gewurmt hat es ihn denn aber doch, dass der FCM am Mittwoch durch die 0:1-Heimniederlage gegen 1860 München II den Sprung an die Tabellenspitze verpasst hat. Viel Zeit zum Lamentieren bleibt aber nicht: Schon am Samstag geht es ab 17 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim Regionalliga-Mitabsteiger SV Schalding-Heining weiter.

Die Lage: Nur die „Junglöwen“ sind in der Bayernliga noch unbesiegt. Platz eins hat der FC Ismaning übernommen, der das andere Spitzenspiel gegen den bisherigen Spitzenreiter FC Deisenhofen überraschend klar mit 5:1 gewonnen hat. Mit dem gleichen Ergebnis siegte Schalding in Hallbergmoos. Baierl hat dieses Spiel persönlich beobachtet. Nach dem sechsten Spieltag ist vorne noch alles eng beieinander. Zwischen den Plätzen eins bis acht liegen nur drei Punkte. Der SV Schalding-Heining kommt pünktlich zum Duell in Schwung

Der Gegner: Der SV Schalding ist pünktlich zum Duell der Ex-Regionalligisten wieder in Schwung gekommen. Mit dem deutlichen Auswärtssieg in Hallbergmoos meldete sich auch die Offensive nach drei sieglosen Spielen zurück. Der sommerliche Umbruch war weniger groß als in Memmingen

Bisherige Vergleiche: Man kennt sich. 17-mal wurden bereits die Klingen gekreuzt. Elfmal mit dem besseren Ende für die Memminger – nur im bislang letzten Duell nicht. Das 0:3 im Frühjahr war einer der Gründe, warum es am Ende auch für den FCM nach unten ging. Schalding brachte der Erfolg aber ebenfalls nichts mehr. Der FC Memmingen hat fünf Spiele in 13 Tagen

Das Programm: Sonntag, Mittwoch, Freitag, Dienstag, Freitag: also fünf Spiele im Verlauf von 13 Tagen. Von der Belastung her ist der FCM richtig sportlich unterwegs. Nach Schalding geht es bereits kommenden Dienstag zuhause im Pokal gegen den Regionalligisten TSV Rain weiter, und nächsten Freitag kommt schon Dachau zum nächsten Punktspiel. Da gilt es mit den Kräften bei anhaltend hochsommerlichen Temperaturen hauszuhalten.

Das FCM-Personal: Gut für den FCM, dass die Rot-Sperre von Micha Bareis abgelaufen ist. Auch Matthias Moser wurde gegen 1860 II zumindest wieder in der Arena gesichtet. Das gibt Baierl die Gelegenheit, in den Englischen Wochen doch auf der einen oder anderen Position mit den personellen Alternativen zu rotieren. Martin Dausch hatte gegen 1860 II einen Kurzeinsatz. Allerdings ist es unsicher, inwieweit der Routinier nun zur Verfügung steht.

Livestream: Die Begegnung in Schalding wird bei Sporttotal.TV übertragen. Den Link zum kostenlosen Stream gibt es unter www.fc-memmingen.de. Beim Pokalspiel des FC Memmingen haben Dauerkarten keine Gültigkeit

Pokal: Für das Spiel am Dienstag gegen Rain haben Dauerkarten keine Gültigkeit, weil die Klubs die Einnahmen teilen (VIP-Karten gelten aufgrund einer Sondervereinbarung des FCM mit dem TSV). Der FCM bat daher nun die Fans, den Vorverkauf bei den bekannten Stellen oder online über Allgäuticket zu nutzen.

Das voraussichtliche Aufgebot des FCM: Tor: Martin Gruber – Abwehr: Fabian Lutz, Flemming Schug, Nicolai Brugger, David Remiger (Matthias Moser) – Mittelfeld: Yannick Maurer, Nikola Trkulja, David Mihajlovic, Mehmet Fidan – Angriff: Dominik Stroh-Engel, Pascal Maier – Bank: Micha Bareis, Lukas Bettrich, Martin Dausch, Oktay Leyla, Leonard Zeqiri, Kutay Yel, Gustav Agbodemegbe, Maximilian Rupp und Lino Volkmer (Tor).