Neuer Memminger Fischerkönig: „Ich stehe noch ein bisschen neben mir“

Christof Heuß ist der neue Memminger Fischerkönig. Seine Königsforelle wiegt 2270 Gramm. Warum der Berufsschullehrer den Beinamen „Der Valentin“ trägt.

22.07.2023 | Stand: 17:26 Uhr

„Wahnsinn, das Gefühl ist unbeschreiblich“, schwärmt der neue Memminger Fischerkönig „Christof I., der Valentin“, mit bürgerlichem Namen Christof Heuß, nach den Krönungsfeierlichkeiten, die er glücklich strahlend in der Memminger Stadionhalle genossen hat. „Ich stehe noch ein bisschen neben mir“, gesteht der Stadtbachfischer, dessen Königsforelle 2270 Gramm auf die Waage bringt. Schon wie er von der Stadtgarde den langen Weg durch die Halle hineingetragen wurde in Richtung Birkenthron, sei ein einmaliges Erlebnis gewesen, sagt er. Vorbei an so vielen ihm zujubelnden Menschen und den vielen Bekannten darunter.

Fischertag Memmingen 2023: Christof Heuß war mit fünf Jahren zum ersten Mal im Stadtbach

Genau 42 mal musste der 48-Jährige pünktlich mit dem Böllerschuss um 8 Uhr in den Stadtbach jucken, bis ihm das gelang, wovon er schon geträumt hat, seit er mit fünf Jahren zum ersten Mal mit dem Bären auf Forellenfang ging. Nur einmal musste er aussetzten als Kind, weil er die Windpocken hatte. Memmingen und Fischertag sind für Christof Heuß ohnehin eins, ist er doch aufgewachsen am Stadtbach im Luginsland mit Blick auf den Einlaß – und wohnt noch immer dort. Sein Vater Albert Heuß war viele Jahre Oberfischer.

Aber auch sonst ist der Berufsschullehrer in seiner Heimatstadt fest verwurzelt: Er sitzt seit neun Jahren für die Freien Wähler im Stadtrat, ist Kirchenvorstand und Trompeter im Bläserchor von St. Martin und war mehrere Jahre Vorsitzender der Stadtkapelle, um nur einen Teil seiner vielen ehrenamtlichen Aktivitäten aufzuzählen. Besonders hängt sein Herz aber an der Evangelischen Gemeindejugend und deren Faschingsspielen, wo er seit vielen Jahren als Karl Valentin auf der Bühne glänzt – daher auch sein Beiname „Der Valentin“.

Fischertag Memmingen 2023: Die Königsforelle schwamm unter der Brücke am Marktplatz

Gefangen hat der neue Fischerkönig seine Prachtforelle bei der Johannkirche am Marktplatz, „unter der katholischen Brücke, das ist gelebte Ökumene“, witzelte Oberfischer Jürgen Kolb beim Krönungsfrühschoppen. Zunächst sah es dort aber gar nicht nach einem guten Fang aus. „Keiner um mich herum hatte etwas im Bären, es war nur Schmotz im Bach“, erzählt Christof I. Bis er dann doch etwas „gar nicht so Kleines“ im Netz am Bein zappeln spürte. Und während er beim Weiterfischen noch überlegte, ob man den Fisch vielleicht zur Waage bringen könnte, hatte das seine Frau Katja längst getan. „Bis ich rausgestiegen bin aus dem Bach, wussten schon alle um mich rum, dass meine Forelle mit 2270 Gramm ganz vorne ist.“ So richtig freuen darüber traute er sich aber erst, als er wusste, das ihm wirklich niemand die Königswürde streitig gemacht hatte.

Der alte Fischerkönig "Luca I., der Frische" wird von der Bühne gejagt

Also schnell heim zum Duschen, eine kleine Antrittsrede vorbereiten – die hielt er dann in schönstem Memmingerisch und sogar gereimt – und im FCM-Biergarten warten, bis der alte Fischerkönig „Luca I., der Frische“ mit Brotzeit und derben Tritten von der Bühne gejagt war. „Das kam mir mindestens so lang vor, wie das Warten morgens am Bach auf den Böllerschuss.“

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher feuert den Böllerschuss ab

Einen der drei parallel abgefeuerten Böller hat heuer Oberbürgermeister Jan Rothenbacher ausgelöst, der ja als Neu-Memminger noch fünf Jahre warten muss, bis er mit in den Bach jucken darf. Seinen ersten Fischertag genießt er trotzdem sehr, versichert er. Es sei sehr spannend gewesen, die Kanone am Schweizerberg sekundengenau zu bedienen als Startschuss für die 1180 Fischer und eine Fischerin, sagt er und freut sich mit über das Glück seines Stadtrat.

Nur eines bedauert der Fischerkönig dann an seinem großen Tag ein wenig: Dass seine kleine Tochter Marie mit eineinhalb Jahren das alles noch nicht richtig mitbekommt. Dafür aber umso mehr sein viereinhalbjähriger Sohn, der so heißt, wie nun auch sein Vater für ein Jahr, nämlich Valentin.

Lesen Sie auch: Mehr als 1000 Männer und Buben jucken beim Fischertag Memmingen 2023 in den Bach. Eine Frau ist auch dabei. Programm und Preise im Überblick.