Der Fischertag in Memmingen kann kommen

Gute Stimmung und Vorfreude herrschen bei der Fischerversammlung. Christiane Renz wird auch 2023 die einzige Fischerin sein.

17.07.2023 | Stand: 14:25 Uhr

„Der Countdown läuft“, sagte Bürgermeisterin Margareta Böckh in ihrem Grußwort bei der Fischerversammlung im voll besetzten Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Jetzt sei noch genügend Zeit, das „Häs und die Kübel herzurichten und die Bärennetze zu kontrollieren“. Die guten Ratschläge mussten einige Stadtbachfischer bereits während der Versammlung beherzigen. Es ist die Zeit vor dem Memminger Fischertag und die Stadtbachfischer fiebern ihrem großen Auftritt entgegen.

1795 Mitglieder stark ist die Gruppe der Stadtbachfischer

Bereits beim Einzug der Trommlerbuben unter Leitung von Tambourmajor Nico Kehrle mit dem Lied „Zehntausend Mann“ kam die Versammlung sehr schnell auf Betriebstemperatur. Mit 1795 Mitgliedern sind die Stadtbachfischer die größte Gruppe innerhalb des Fischertagsvereins.

Zum Abschluss der diesjährigen Fischerversammlung stimmten der amtierende Fischerkönig „Luca der I.“ (rechts im Bild) und Gruppenleiter Christian Feiner den Schmotzmarsch an. Bild: Werner Mutzel

Vorsitzender Thorsten Burghart konnte neben viel städtischer Prominenz auch den noch amtierenden Fischerkönig „Luca der I., der Frische“, begrüßen. Ob diesem eine Titelverteidigung gelinge, sei laut Burghart aber sehr fraglich.

Lob für den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe in Memmingen

In seinem kurzweiligen Bericht hielt Gruppenleiter Christian Feiner zunächst einen Rückblick auf die Höhepunkte des vergangenen Fischertages. Feiner lobte den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe und die Art, wie seine Mannschaft jedes Jahr die enormen organisatorischen Herausforderungen meistere. Mittlerweile haben über 600 Mitglieder des Vereins die staatliche Fischereiprüfung abgelegt und auch in diesem Jahr werde ein weiterer Kurs angeboten.

Der Stadtbach in Memmingen und seine Wasserqualität sowie die Forellen

Fischmeister Wolfgang Zettler konnte von einer sehr guten Wasserqualität im Stadtbach berichten. Schätzungsweise tummeln sich derzeit über 2500 Forellen im Stadtbach. Tierschutzbeauftragter Stefan Schauppel wies darauf hin, dass pro Kübel maximal zwei gefangene Forellen zulässig sind und die Kübel randvoll mit frischem Wasser gefüllt sein müssen.

In den Versorgungszelten, in denen jeweils drei Vereinsmitglieder die Aufsicht führen, können die Fischer ihre Forellen abgeben. Die Versammlung war sich einig, dass Tierschutz und Fischertag kein Widerspruch seien. Die Tierschutzorganisation Peta hat dennoch eine Versammlung pünktlich zum Böllerschuss an der „Blauen Saul“ angekündigt.

Oberfischer Jürgen Kolb erläuterte humorvoll das Programm des diesjährigen Fischertages und kündigte an, dass der neue König oder die Königin auch einen neuen Königswagen für den Umzug bekomme. Gerhard Aberle erinnerte die Fischer daran, ihr Handwerk in „anständiger Kleidung“ zu verrichten. Turnschuhe und kurze Hosen seien jedenfalls verpönt. Ein „anständiges Gwand“ mit Stadtwappen oder Memminger Mau würde er sich wünschen. Schließlich werden drei Erwachsene und drei Jungfischer für die Prämierung gesucht.

Wie viele Frauen jucken beim Fischertag 2023 in Memmingen in den Stadtbach?

Christiane Renz verfolgte unterdessen entspannt die Fischerversammlung, sie wird auch in diesem Jahr die einzige Fischerin bleiben. Zur Premiere im vergangenen Jahr hatte sie zwei Forellen gefangen. Die erhoffte Initialzündung für mehr Weiblichkeit im Stadtbach sei bislang jedenfalls ausgeblieben.

Plötzlich kam während der Versammlung Unruhe auf dem Podium auf. Anhaltender Regen gelangte durch das marode Dach des Bonhoeffer-Hauses just auf die Sitzplätze der Funktionsträger der Stadtbachfischer. Diese wussten sich schnell zu helfen: Zwei Kübel fingen das Regenwasser auf und über dem Laptop wurde eilig ein Regenschirm in Stellung gebracht.

Zum Abschluss der Fischerversammlung stimmten der amtierende Fischerkönig „Luca der I.“ und Gruppenleiter Christian Feiner den Schmotzmarsch an. Spätestens jetzt wurde jedem klar: Der Fischertag kann kommen.