In der Memminger Traditionsgaststätte "Goldener Löwe" am Schrannenplatz hält nun Eva Blank die Zügel in der Hand. Dabei spielten auch der Zufall eine Rolle.

25.01.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Da hat die „Mittwochsgesellschaft zum Goldenen Löwen“ – oder kurz „Löwengesellschaft“ – ganze Arbeit geleistet: Denn ob es ohne ein bisschen Starthilfe dieser Runde zu der Wiedereröffnung gekommen wäre, die kürzlich in der Memminger Traditionsgaststätte gefeiert wurde: Wer weiß?