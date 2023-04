Der "Hasen" in Memmingen soll aus dem Dornröschenschlaf erwachen

Die einstige Gaststätte in der Oberen Bachgasse in Memmingen soll saniert werden. Experten untersuchen das Gebäude in Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz.

12.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Die einstige Gaststätte „Zum goldenen Hasen“ in Memmingen steht nicht nur unter Denkmalschutz, sondern auch seit vielen Jahren leer. Das soll sich nun ändern. „Wir haben aber noch kein spruchreifes Konzept, sondern tasten uns schrittweise vor“, heißt es vonseiten der Eigentümerin, die nicht namentlich genannt werden möchte. In ihrem Besitz befinden sich auch der angrenzende Hasensaal und das Nachbargebäude mit der Hausnummer 10. Alle drei Bauwerke sollen in die geplante Sanierung und Umgestaltung einbezogen werden.

