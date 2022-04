Der Haushalt in Memmingen sorgt für ein mulmiges Gefühl im Magen

Redakteur Volker Geyer spricht sich dennoch gegen eine Erhöhung der Gewerbesteuer aus und fordert: Jetzt ist Sparen angesagt.

26.04.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Ob der Haushalt das hält, was die Zahlen versprechen, wird man erst in einem Jahr sicher wissen. Denn hinter den angesetzten Gewerbesteuer-Einnahmen in Höhe von 36,5 Millionen Euro darf durchaus ein Fragezeichen gesetzt werden. Zwar haben Kämmerer und Rathauchchef nach eigenen Worten von den Unternehmen positive Signale erhalten. Dennoch hat man angesichts der Lage in der Welt ein mulmiges Gefühl im Magen. Gleiches gilt für die prognostizierte Erhöhung der städtischen Energiekosten in diesem Jahr um „nur“ eine Million auf sieben Millionen Euro. Die rasant steigenden Preise für Gas und Strom lassen leider Schlimmeres vermuten.

