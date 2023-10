Der Jahrmarktaufbau in Memmingen läuft auf Hochtouren

Es dauert fast eine Woche, bis alle Fahrgeschäfte und Buden sicher stehen. Am Samstag geht es los. Wer dafür sorgt, dass alles klappt auf dem Westertorplatz.

05.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Täglich wächst der Memminger Jahrmarkt mitten in der Stadt, der am Samstag beginnt. Mit als Letzte rollen in der Aufbauwoche die Fahrgeschäfte an, die direkt vom Münchner Oktoberfest kommen. Michael Foit, Leiter des Ordnungs- und Gewerbeamts der Stadt Memmingen, steht bereit, um sie in Empfang zu nehmen. „Oft trifft die ganze Kolonne auf einmal ein, dann wird’s stressig“, sagt er. „Heuer läuft es ganz entspannt, weil sie zeitversetzt kommen.“

Das "Dschungel-Camp" ist neu auf dem Memminger Jahrmarkt

Foit ist so etwas wie der Herr über den Platz, er kennt jeden Zentimeter des Areals, auf dem die Karussells und Buden exakt so aufgebaut werden müssen, wie er es einzeichnet. Und die Schausteller kennen ihn – schließlich ist Foit schon seit 26 Jahren dafür verantwortlich, dass alles rund läuft auf dem Memminger Rummel. Gerade kommt das lange Lastwagengespann mit dem „Dschungel-Camp“ auf den Westertorplatz eingebogen – einer neuen Attraktion auf dem Jahrmarkt. Zusammen mit dem Betreiber misst Foit den dafür vorgesehenen Platz aus, markiert ihn und schaut genau, ob die Abstände zu den Nachbarn passen und noch genug Platz für den Besucherdurchgang bleibt. Und so, wie er es vorgibt, wird es dann auch gemacht. Da gebe es überhaupt keine Diskussionen und Probleme, versichert er. „Das ist ein gutes Miteinander.“

Michael Foit weist alle Jahrmarktsbestücker genau ein. Dabei ist Zentimeterarbeit auf dem Westertorplatz gefragt. Bild: Brigitte Hefele-Beitlich

Beim Aufbau in Memmingen kommt es auf jeden Zentimeter an

„Der Aufbau ist hier auf dem Parkplatz mit seinen Unebenheiten und Winkeln viel schwieriger, als auf einem viereckigen Festplatz“, sagt Foit. „Hier kommt es oft auf ein paar Zentimeter an.“ Deswegen muss Memmingen auch auf die ganz großen Fahrgeschäfte verzichten. „Der große Kettenflieger dreht sich zum Beispiel in siebeneinhalb Metern Höhe, den bringe ich nirgends unter“, erklärt Foit. Da seien entweder Bäume, die Bismarckschule oder die Sparkasse im Weg. Dafür habe Memmingen einen der wenigen Jahrmärkte, die noch mitten in der Stadt stattfinden – was die Schausteller und auch die Bevölkerung trotz mancher Einschränkungen während der Jahrmarktszeit besonders schätzten.

Schulen, Sparkasse und Hotels müssen erreichbar bleiben

Für Foit und sein Team bedeutet das auf der anderen Seite eine besondere Herausforderung. „Die Schulen, Büros, Geschäfte, zwei Hotels und die Sparkasse müssen immer anfahrbar sein – und man muss hinkommen können, wenn etwas passiert“, sagt er. Die Einhaltung der Rettungswege kontrolliert er deshalb besonders streng.

Ohne Strom geht gar nichts auf dem Jahrmarkt. Die Stadt Memmingen sorgt dafür, dass er fließt. Bild: Brigitte Hefele-Beitlich

Natürlich hängt noch viel mehr an der Großveranstaltung. Alle Fahrgeschäfte und Buden müssen mit Strom versorgt werden, auch die Wohnwagen der Schausteller brauchen Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüsse. Überhaupt ist der Wohnwagenstellplatz erst einmal das Wichtigste, wenn die Jahrmarktsleute anreisen. „Damit sie sich Kaffee kochen und etwas essen könne, bevor sie mit dem Aufbau loslegen“, sagt Foit.

Vorbereitungen für den Jahrmarkt laufen das ganze Jahr

Zur Zeit ist er von morgens bis abends unterwegs zwischen Bismarckstraße, Westertorplatz und Schweizerberg. Mit dem Jahrmarkt beschäftigt ist er fast das ganze Jahr. Zum Beispiel müssen spätestens im Frühjahr die Toilettenwagen und deren Reinigungspersonal, der Sanitäts- und der Sicherheitsdienst bestellt werden. Dafür, dass die Straßen abgesperrt, Blumenkübel oder andere Hindernisse weggeräumt werden, sorgt der Bauhof; die Stadtgärtnerei schneidet rechtzeitig Büsche zurück oder und mäht die Wiesen, auf denen die Wohnwagen stehen. „Die Aufgaben sind quer durch die Stadtverwaltung verteilt, sonst ginge es nicht“, betont der Amtsleiter.

Navi führt Auftofahrer mitten in den Jahrmarkt

Genug zu tun gibt es dann auch noch, wenn der Jahrmarkt erst einmal in Gang ist. Vom Ordnungsamt ist immer jemand auf dem Platz und über Handy erreichbar. „Da sind wir Ansprechpartner in allen Lebenslagen, egal ob die Waschmaschine kaputt ist, der Strom ausgefallen ist oder jemand einen Facharzt braucht“, berichtet Foit. Ob da manchmal auch echte Ärgernisse auf ihn zukommen? Foit schüttelt den Kopf. Er erinnert sich eher an nette Erlebnisse, wie etwa den älteren Autofahrer, den sein Navi mitten ins Jahrmarktsgetümmel geführt hatte. „Ich war gerade mit der Polizei unterwegs, wir haben ihn dann vorsichtig wieder rausgelotst.“

Ohne den Stempel von Helmut Rabus und Stephan Seitz (von links) von der Bauaufsicht der Stadt Memmingen darf kein Fahrgeschäft in Betrieb gehen. Bild: Brigitte Hefele-Beitlich

Bauaufsicht inspiziert jedes Fahrgeschäft

Die Fahrgeschäfte selbst werden vor dem Start von der Bauaufsicht der Stadt inspiziert. Sie schaut etwa darauf, ob alles ordentlich aufgebaut und abgestützt ist, dass alle Geländer sicher stehen oder es keine Stolperfallen gibt. Für die genaue technische Prüfung ist der TÜV in bestimmten Intervallen zuständig. Am Freitag gibt es dann einen letzten Rundgang mit Polizei, Brandschutz und dem Straßenverkehrsamt über das Gelände – und dann kann es losgehen mit dem Memminger Jahrmarkt 2023.