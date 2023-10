Der Kleintierklinik Babenhausen mangelt es an Platz und Personal

Es gibt immer weniger Kleintierkliniken, die einen 24-Stunden-Dienst anbieten. Eine davon befindet sich im Unterallgäu. Auch sie hat Mühe, den Status zu halten.

22.10.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Dass Raumnot in der Kleintierklinik in Babenhausen herrscht, lässt sich im Obergeschoss gut veranschaulichen. In einem Eck sitzt eine Mitarbeiterin vor dem PC, während ein großer Server neben ihr summt, in der Mitte ist eine Leinwand für Teambesprechungen aufgebaut, im anderen Eck wird Arbeitskleidung gebügelt. Ein Stockwerk tiefer, wo Hunde, Katzen, Kaninchen behandelt werden, ist ebenfalls jeder Winkel genutzt. Doch an der beengten Situation wird sich so schnell nichts ändern, nachdem sich Baupläne zerschlagen haben. „Die Enttäuschung war bei allen groß“, sagt Tierärztin Dr. Nikola Medl. Sie leitet die Kleintierklinik, zu der Menschen sogar mitten in der Nacht 80 Kilometer weit fahren, um ihre Tiere wegen eines Notfalls behandeln zu lassen. Doch der Platzmangel ist nur eine der Sorgen, die die Einrichtung gerade umtreiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.