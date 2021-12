Der Krippen-Doktor aus Babenhausen

Josef Oehl vervollständigt kaputte Figuren und schafft in Handarbeit ganze Krippenlandschaften. In seiner Werkstatt zeigt er, wie er dabei vorgeht.

Josef Oehl aus Babenhausen ( Unterallgäu) kümmert sich in seiner Werkstatt um gebrochene Nasen, Arme und Beine. Er ist ein Doktor für Krippenfiguren. Mit ruhiger Hand und einem Blick fürs Detail repariert er die filigranen Kunstwerke und verhilft ihnen zu neuer Vollkommenheit. Manchmal gelangen aber auch größere Figuren, etwa aus Gips oder Holz, in seine Kellerwerkstatt. Aus dickem Sperrholz hat er sich schon eine lebensgroße Heilige Familie gesägt. Seine Fertigkeiten hat Oehl sich in mehreren Jahrzehnten selbst angeeignet. Bereits als Kind hat der heute 70-Jährige seine künstlerische Ader entdeckt. Diese Gabe ließ ihn neben seinem Beruf nie los.

Wem sich die Tür in die Werkstatt von Josef Oehl öffnet, sieht er allerhand Arbeit auf dem Tisch warten. Pünktlich zum Fest sollen die dort versammelten Krippenfiguren wieder ein hübsches Antlitz haben. Ein wenig Weihnachten ist bei Josef und Erna Oehl eigentlich immer, weil sich nicht nur jetzt, im Advent, Krippen und deren Darsteller im Haus finden.

Der Marienfigur fehlte ein Teil von Nase und Stirn. Inzwischen ist sie wieder nahezu komplett und kann bemalt werden. Bild: Josef Diebolder

Mit Neugier geht der 70-Jährige auf Märkte und holt sich Anregungen für seine eigenen Krippenwelten. Manchmal bekommt er auch eine Heilige Familie, Hirten und Schafe in die Hände, für die er dann eine Behausung, einen Stall, einen Bauernhof oder gleich eine ganze Landschaft baut. Dann schaut er den Figuren tief in die Augen und erspürt, welches Umfeld zu ihnen passen könnte. Immerhin haben Schnitzer auch andere Passagen als die üblichen der Weihnachtsgeschichte thematisiert, etwa die Flucht nach Ägypten.

Im Allgäuer Stil mit gemauertem Stall

„En miniature“ zu bauen ist dem Babenhauser eine Freude. Viele Details fügt er ein. So brauchen die Betrachter entweder gute Augen oder eine Brille, um die mit feinen Pinselstrichen bemalten Werke vollends zu erkunden. Besonders eindrucksvoll ist seine Fassung hinter einem Bilderrahmen aus altem Stadelholz. Die etwa 20 Zentimeter tiefe Krippenwelt mit passendem Hintergrundgemälde ist wie ein Diorama. Eine weite, mehrdimensionale Landschaft scheint sich aufzutun. So eine Kastenkrippe entsteht auch manchmal im Allgäuer Stil mit einem gemauerten Stall und einer darüber liegenden Scheune. Teilweise kommt eine Beleuchtung hinein.

Oft verwendet Oehl zum Bauen Holz. Für feingliedriges Mauerwerk bearbeitet er Styrodur-Hartschaum, der danach noch verputzt wird. Eine karge Felslandschaft gestaltet er aus Kork. Auch Reparaturspachtelmasse kommt zum Einsatz. Wichtig ist ihm, leichtes Material zu verwenden. Echte Steine wiegen ihm zu viel.

Weitere Leidenschaft sind Bauernschränke

Josef Oehl hat aber noch eine weitere Leidenschaft: Bauernschränke. Manchmal fand er sie sehr ramponiert vor. Aus passendem Holz hobelte er dann von Hand die fehlenden Zierleisten neu. Der Babenhauser entdeckt in diesen handgearbeiteten Schränken einzigartige Schönheiten, ihn fasziniert, wie sie früher entstanden – die Handarbeit und Hingabe. Nachdem zunächst im Wald die Bäume geschlagen und dann gesägt worden waren, folgte alsbald der Schreiner. Vom Schmied kamen die Beschläge aus Eisen. Mit Knochenleim angereichertes Wasser und eine Kreideschicht bildeten die Grundlage für die spätere Farbschicht. Dazwischen wurde mit Glasklingen das Holz glatt gemacht.

Während Josef Oehl mit der Hand an der Schranktür entlangstreicht, erzählt er, wie oftmals Frauen daran ihre Malkunst walten ließen. Bilder von Heiligen und aus dem Volksglauben schmückten die Stücke. Heute, bedauert der Liebhaber, haben die Schränke kaum mehr ihren einstigen Wert.