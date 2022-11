„Der Landkreis kann die Landwirtschaft unterstützen“

Die Zwischenbilanz zur AG Landwirtschaft des Landkreises Unterallgäu fällt positiv aus. Erste Ideen wurden bereits umgesetzt.

Ob Direktvermarktung, Energieerzeugung, Leerstände in Ortskernen, Flächenbewirtschaftung oder ländlicher Tourismus: Die AG Landwirtschaft hat sich im vergangenen Jahr mit zahlreichen Themen auseinandergesetzt. Das berichtete Landrat Alex Eder in der jüngsten Sitzung des Kreistags. Der AG, die auf Initiative der Grünen-Fraktion im vergangenen Jahr gegründet wurde, gehören er, Mitglieder des Kreistags und der Kreisverwaltung sowie Landwirtinnen und Landwirte an. Ziel der AG ist es, Vorschläge zu erarbeiten, wie Kreispolitik und Kreisverwaltung die Landwirtschaft im Unterallgäu unterstützen können.

AG Landwirtschaft im Unterallgäu zieht erste Zwischenbilanz

Eders Zwischenbilanz fiel rundum positiv aus: Man habe in den bislang vier Sitzungen konstruktiv zusammengearbeitet, Ideen entwickelt und diese zum Teil auch schon umgesetzt. So thematisierte der Landrat beispielsweise auf politischer Ebene, dass einerseits bezahlbarer Wohnraum fehlt, aber andererseits in den Dörfern oft große Gebäude und Hofstellen leer stehen. Da beim Treffen der AG deutlich geworden war, dass der Verkauf oder eine Umnutzung landwirtschaftlicher Grundstücke aus steuerlichen Gründen nicht attraktiv ist, wies er die zuständigen Ministerien auf diese Problematik hin und schrieb an die damalige Bauministerin Kerstin Schreyer, Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und Finanzminister Albert Füracker.

Konkrete Ideen formuliert

In dem Schreiben waren auch konkrete Ideen formuliert, wie ein Verkauf von landwirtschaftlichen Grundstücken zum Zwecke der Wohnbebauung attraktiver gemacht werden könnte. Die Antworten aus den Ministerien seien jedoch eher nichtssagend gewesen, bedauerte Eder. Auch die Frage, wie man den Flächenverbrauch im Unterallgäu reduzieren kann, war unter anderem Thema in der AG. Die Kreisverwaltung machte die Gemeinden in diesem Zusammenhang noch einmal auf das Praxishandbuch „Dorfkerne – Dorfränder“ aufmerksam. Es enthält Tipps, wie sie die Ortsentwicklung positiv steuern und Leerstände verhindern können.

Vorgehen bei Vergabe hinterfragen

Außerdem hinterfragte die Kreisverwaltung auf Anregung der AG ihr Vorgehen bei Vergaben: Sie entsandte die Küchenleiter der Kreisseniorenheime in eine spezielle Schulung und verteilte Broschüren des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten an Großküchen und Kindergärten. Um ein Bewusstsein für die Landwirtschaft zu schaffen und ihr Image zu stärken, veröffentlicht die AG zudem regelmäßig einen Newsletter.

Was noch umgesetzt werden soll

Weitere Ideen sollen noch umgesetzt werden. So plant die AG beispielsweise, die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Lebensmittelverschwendung zu intensivieren und den ländlichen Tourismus zu stärken. „Wir müssen uns im Unterallgäu touristisch nicht verstecken“, ist Landrat Eder überzeugt, der hier noch Potenzial sieht, etwa auch für Urlaub auf dem Bauernhof.

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag, Daniel Pflügl, ist von der AG ebenfalls überzeugt. „Die Frage, ob der Landkreis die heimische Landwirtschaft in all ihren Facetten unterstützen kann, ist eindeutig mit Ja zu beantworten“, sagte er. Das Gremium würde seine Arbeit gerne fortführen. Die Entscheidung darüber wird im Kreisausschuss getroffen.

