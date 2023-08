Landestheater in Memmingen: Intendant May wirft überraschend hin

Überraschung nach der Sommerpause am Landestheater Schwaben in Memmingen: Intendant Alexander May löst seinen Vertrag vorzeitig auf. Die Hintergründe.

24.08.2023 | Stand: 13:12 Uhr

Mit einer überraschenden Mitteilung startet das Landestheater Schwaben (LTS) in Memmingen nach der Sommerpause in die neue Spielzeit 2023/24: Intendant Alexander May hat „aus persönlichen Gründen“ um die Auflösung seines Vertrags gebeten. Er leitete das Haus seit der vergangenen Spielzeit zusammen mit Christine Hofer als Doppelspitze.

Einen Vertrag haben Christine Hofer und Alexander May ohnehin nur für zwei Spielzeiten, nun scheidet May sogar noch früher aus. Die beiden waren nach dem Weggang von Intendantin Kathrin Mädler als Interimslösung engagiert worden, nachdem die vom LTS-Zweckverband ausgewählte Mädler-Nachfolgerin kurz vor der Vertragsunterzeichnung wieder abgesprungen war.

Im Eilverfahren und unter Aufbietung von Kontakten in die Theaterszene wurden dann kurzfristig Hofer und May als Doppelspitze mit einem auf zwei Jahre befristeten Vertrag ausgestattet.

Intendant am LTS Memmingen macht Rückzieher wegen "anhaltend hoher Arbeitsbelastung"

Schon einmal hatte May in diesem Jahr einen Rückzieher gemacht: Er hatte sich zunächst, wiederum zusammen mit Hofer, für die erneut ausgeschriebene künstlerische Leitung des Landestheaters ab Sommer 2024 beworben. Nachdem aber seine Intendanz bei den Burgfestspielen Mayen verlängert wurde, die er parallel inne hatte, wollte er sich ganz darauf konzentrieren. Nun hat May in der Sommerpause um eine Vertragsauflösung gebeten, wegen der „anhaltend hohen Arbeitsbelastung“ durch die beiden Stellen und der „daraus resultierenden großen Einschnitte im Privatleben“.

Ab 2024/25 leitet Sarah Kohrs das Landestheater Schwaben in Memmingen

Designierte LTS-Intendantin ab der Spielzeit 2024/25 ist Sarah Kohrs, frei schaffende Regisseurin und Autorin aus München. Sie hatte im Juli für Schalzeilen gesorgt, weil sie bereits dem kompletten Ensemble und weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekündigt hat.