"Der Neubau passt besser ins Stadtbild als das Bestandsgebäude“

Bauausschuss in Memmingen befürwortet geplantes Mehrfamilienhaus in der Innenstadt. Auch Gestaltungsbeirat lobt das Projekt. Wo es noch Planungsbedarf gibt.

31.07.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Der Memminger Gestaltungsbeirat hatte sich bereits zweimal mit dem Projekt befasst – und es gelobt – jetzt lag der Entwurf für den Neubau eines Mehrfamilienhauses an der Kohlschanzstraße als Bauvoranfrage dem Bauausschuss des Stadtrates Memmingen zur Beurteilung vor. Auch dort fanden die Pläne breite Zustimmung.

Auf dem trapezförmigen Grundstück will die 3Hmm Immobilien GmbH ein dreistöckiges Mehrfamilienhaus mit neun Wohnungen bauen. Dafür wird das sogenannte Taxi-Gebäude aus dem Jahr 1960 abgerissen. Einig waren sich die Stadträte, dass sich der geplante Neubau weitaus besser ins Stadtbild in unmittelbarer Nähe zur Stadtmauer fügt, als das Bestandsgebäude. Nur die Ostfassade müsse gestalterisch noch „nachgebessert“ werden. Nun erhielten die Planer des Bauvorhabens – bis auf einen Punkt – durchweg positive Signale auf ihre Anfragen, mit denen sie teilweise vom bestehenden Bebauungsplan abweichen. Dabei geht es beispielsweise um eine geringe Überschreitung der Grundstücksgrenze entlang des Gehwegs oder um die Genehmigung eines Dachgeschosses mit ausreichend großen Fenstern.

Zeitgemäße Wohnräume brauchen Licht

„Wir sind überzeugt, dass die Thematik der Lichtbringung in Dachgeschosse in der Innenstadt künftig öfters diskutiert werden wird. Die alten Speichernutzungen, bei denen kleine Öffnungen zur Belüftung ausreichend waren, ermöglichen keine zeitgemäßen Wohnräume“, sagte dazu Architekt Stefan Hofer von 3Hmm auf Nachfrage nach der Sitzung.

Nicht sehr glücklich ist er darüber, dass auf Besucherstellplätze nicht verzichtet werden darf. „Schade, nun müssen wir viel Grundstück dafür opfern, da hätten wir lieber die Qualität der Freiräume etwas höher gelegt“, bedauert Hofer.

Vorgeschrieben wäre bei einem Mehrfamilienhaus dieser Größe im Außenbereich auch ein Spielplatz von mindestens 60 Quadratmetern. Dazu sagte Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh in der Sitzung: „Da wär auch eine Ablösung denkbar, man könnte sich dort besser einen schönen Sitzplatz vorstellen. Es gibt ja ganz in der Nähe einen Spielplatz in der Krautstraße, den man sogar erreichen kann, ohne eine Straße überqueren zu müssen.“ Für diesen Vorschlag ist Hofer dankbar. „Wir werden dann, wie angeregt, einen kleinen Freibereich mit Sitzbank, Baum und vielleicht einer Sandkiste gestalten, damit Familien mit ganz kleinen Kindern sich dort treffen können.“ Dazu perfekt wäre aus seiner Sicht eine Anbindung nach Süden über das städtische Grundstück Haus Nr. 10 direkt an den Stadtpark. „Da bleiben wir dran im Zuge des Bauantrags“, sagt der Architekt.

Baubeginn könnte im Frühjahr sein

Nachdem die Bauvoranfrage abgesegnet wurde, könne man jetzt den Vertrag zum Kauf des Grundstücks unterschreiben, sagt Hofer. Auch der Zeitplan für das Projekt steht schon: Im August soll der Bauantrag eingereicht werden, im Herbst der Flachbau abgebrochen und im Frühjahr mit dem Neubau begonnen werden.