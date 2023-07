Dr. Otto Schmid war ein Schulleiter "mit Herz und Humor"

26 Jahre lang leitete Dr. Otto Schmid die Rupert-Ness-Schulen in Ottobeuren. Jetzt geht er in den Ruhestand und blickt auf die Zeit zurück.

19.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Mit Worten großer Wertschätzung und einer humorvollen Feier ist der Schulleiter von Rupert-Ness-Gymnasium und Realschule Ottobeuren, Oberstudiendirektor Dr. Otto Schmid, in den Ruhestand verabschiedet worden. „Eine ganze Ära geht zu Ende“, resümierte die stellvertretende Schulleiterin Christine Rodehack in der gemeinsamen Moderation mit Konrektor Gerd Frank. Die meisten im Kollegium würden nur ihn als ihren Chef kennen.

Gymnasium und Realschule in Ottobeuren haben hervorragenden Ruf

Schmid habe dank seiner Führungsqualitäten dazu beigetragen, so Bürgermeister German Fries im Namen der Marktgemeinde, dass sowohl Realschule als auch das Gymnasium zu einer herausragenden Bildungseinrichtung geworden seien. Seit 1. August 1997 habe Schmid die beiden Schulen mit Souveränität, Humor und großem Fachwissen geleitet.

Otto Schmid habe nach dem Wehrdienst von 1979 bis 1984 auf Lehramt für Gymnasium in den Fächern Deutsch, Geschichte und Sozialkunde an der Ludwig-Maximilians-Universität München studiert. Er habe auch als freier Autor parallel zum Promotionsstudium zum Dr. der Philosophie an der LMU gearbeitet und später als Direktor auch einige Jahre Psychologie und Philosophie unterrichtet.

Erweiterung zum Vollgymnasium und Generalsanierung

In Schmids Zeit, so Fries weiter, fiel die Erweiterung zum Vollgymnasium ab 2009 sowie Ausbau und ab 2013 die Generalsanierung des 1975 errichteten Schulzentrums. Weiter habe er als Direktor, Bauleiter und Organisator noch 2014 einen Turnhallenbau und derzeit die Sanierung der Dreifachturnhalle gemeistert. Er hinterlasse ein gut bestelltes Haus, schloss Fries und wünschte dem neuen Leitungsteam mit Direktorin Rodehack und Rektor Gerd Frank eine gute Zukunft.

Schmids Zuverlässigkeit, seinen Humor und die gute Zusammenarbeit im Zweckverband würdigte Landrat Alex Eder. Der Ministerialbeauftragte für Realschulen in Schwaben, Bernhard Buchhorn, dankte Schmid für seine pädagogische Arbeit und die Wertschätzung für die Realschule. Schmid dankte zurück für die angenehme Zusammenarbeit gerade in aufgeregten Corona-Zeiten.

Schulen gehen aus Klosterschule der Abtei Ottobeuren hervor

„Sie haben in der Schule etwas fast Benediktinisches weitervermittelt“, würdigte Pater Dr. Theodor Lutz Schmids Arbeit im Namen der Abtei Ottobeuren die „familiäre Atmosphäre, die den einzelnen Schüler achte“. Der spätere Lehrer in Mathematik und Religion war selbst Schüler in der 1946 als Collegium Rupertinum gegründeten Klosterschule. Als die Schule ständig gewachsen und es dem Kloster zu viel geworden sei, sei es unter Landrat Martin Frehner zur Gründung des Zweckverbands gekommen. 1997 seien die letzten Benediktiner aus der Schule ausgeschieden. Aber dann habe der Zweckverband mit Otto Schmid den geeigneten Mann gefunden, lobte Pater Theodor und schloss mit einer Anekdote zum Umzug der Schule 1976 aus dem Kloster ins neue heutige Schulzentrum: Jeder Schüler habe seinen Stuhl vom Kloster heruntergetragen, sozusagen ein „Stuhlgang“.

Lehrerrorchester begleitet Dr. Schmid beim Abschiedslied

Geladen hatte Otto Schmid zu seiner Feier in der Aula langjährige Begleiter, einstige und aktuelle Sekretärinnen, Hausmeister, Rektoren der Nachbarschulen, Gemeinde und sein großes Kollegium, das ihn dann noch mit einem Lehrerorchester überraschte. Auf seinen Wunsch intonierte ein Lehrerchor mit ihm das Lied „Always look on the bright side of life“, in dem er seinen selbst verfassten Text singen konnte und stehenden Applaus erntete.