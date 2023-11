Der Schützengau Memmingen stellt wichtige Weichen

Ein Jahr nach der Amtsübernahme des neuen Vorstands zieht Gauschützenmeister Wilfried Seitz eine rundum positive Bilanz. Es gibt aber auch kritische Töne.

08.11.2023 | Stand: 14:30 Uhr

Ein Jahr nach der Amtsübernahme des neuen Vorstands des Sportschützengaues Memmingen zog der neue Gauschützenmeister Wilfried Seitz nun eine rundum positive Bilanz: „Die Zusammenarbeit des Gremiums war meistens gut“, betonte er. Bei der Versammlung stellte der Gau wichtige Weichen: Michael Gnann (Boos) wurde (zusätzlich zu Stephan Hegemann) als weiterer gleichberechtigter stellvertretender Gauschützenmeister gewählt.

Der Schützenverein Erkheim trägt im kommenden Frühjahr das Gau-Seniorenschießen aus. Zu seinem 150-jährigen Gründungsjubiläum wird Erkheim im Jahre 2026 zudem auch ein Gauschießen ausrichten. Zum 100-jährigen Gründungsjubiläum des Gau-Verbandes wird für 2025 allerdings noch ein Ausrichter für das Gauschießen gesucht.

Im Februar werden neue Modalitäten für den Rundenwettkampf festgelegt

Laut Sabine Schick müsste der Verein hierzu nur das Schützenheim und die Bewirtung stellen; der Gau als Ausrichter sorge für das Personal des Schießbetriebs.

Bei der Sportleitersitzung in Buxheim am 7. Februar 2024 sollen neue Modalitäten für den Rundenwettkampf festgelegt werden. Schützenmeister Josef Rampp (Hubertus Günz) hatte Änderungen für mehrere Klassen angemahnt, um eine bessere „Gleichmäßigkeit der Mannschaften“ zu gewährleisten. Rampp kritisierte: „So wenig Spaß wie jetzt hat es noch nie gemacht.“ Bei den Schülern etwa habe man früher acht Klassen gehabt, aktuell seien es nur noch drei.

Gau-Ehrengauschützenmeister Wolfgang Beckert beantragte, für die Fahrt zum Oktoberfestschießen einen Bus zu organisieren und künftige Änderungen gut zu überlegen. Er kritisierte, dass die Vereine „wahllos in die Klassen aufgeteilt werden“. Das mache die Wettkämpfe uninteressant. Es seien doch die Vereine, die sich ihre Klasse erkämpft hätten; die dürften nicht einfach hinausgeschmissen werden. „Ein Konzept ist nicht ersichtlich; die Unterstützung des Gaues hat gefehlt“, monierte er.

Gauschützenmeister Seitz: Ergebnisse von früher nicht auf heute übertragen

Gauschützenmeister Wilfried Seitz gab zu bedenken, dass man die Ergebnisse von Gauschießen, die acht Jahre zurücklägen, nicht auf heute übertragen könne. Heute seien ganz andere Mannschaften in den Vereinen aktiv. Die Ergebnisse des Rundenwettkampfes seien zudem „nicht wahllos“.

Markus Schütz vom ausrichtenden Verein aus Niederrieden betonte, dass sich der Verein „die Arbeit, das Gauschießen auf die Füße zu stellen“ gemacht habe, „alles nach bestem Wissen und Gewissen“. Von keinem Verein sei bezüglich der Klasseneinteilung eine Reklamation gekommen: „Der Rundenwettkampf ist die einzige Größe, auf die man zugreifen konnte“, betonte er.

Schreiben an die Schützenmeister und Sportleiter

Laut Gausportleiterin Sabine Schütz wurden die Durchschnittswerte des Rundenwettkampfes oder der Gaumeisterschaft für die Mannschaftseinteilung zugrundegelegt: „Das haben wir ganz gut gelöst für alle Beteiligten, ohne dass sich einer benachteiligt gefühlt hat.“ Gausportleiter Herbert Miorin appellierte an die Schützenmeister, „die Dateien im ZMI-Meldesystem sorgfältig zu pflegen“. Dies sei äußerst wichtig für alle, die im Gau, Bezirk oder auf Landesebene tätig seien, damit die Mails auch ankämen. Er schicke seine Schreiben immer an die Schützenmeister und die Sportleiter der Vereine, um sicherzustellen, dass zumindest einer die Infos im Verein weitergebe. Auch bei der Anmeldung zur Gaumeisterschaft etwa müssten unter „Vereinsdaten“ die Einträge unbedingt auf aktuellem Stand gehalten werden, damit die Startkarten auch ankämen.

Ernst Grail berichtete, dass es hierzu am 16. Dezember eine Online-Veranstaltung gebe. Laut dem Bezirkspräsident verfüge Schwaben über 94.445 Erstmitglieder; das sei ein Plus von 532 Mitgliedern, hauptsächlich im Schülerbereich. Sein Appell lautete: „Nachwuchsgewinnung muss das oberste Gebot in den Vereinen sein.“ Nur wenn man Schüler ins Vereinsheim kriege, könne der Verein weiterleben, denn: „Ohne Jugend haben wir später auch das Problem, die Ehrenämter zu besetzen.“

Jeweils drei Lichtpistolen und -gewehre – ohne Altersbeschränkung einsetzbar – könnten bei Stephan Hegemann ausgeliehen werden, wurde bei der Versammlung bekannt gegeben.

Der Gauverband Memmingen der Schützen in Zahlen

Aktuell zählt der Gauverband Memmingen nach eigenen Angaben 43 Vereine mit 4367 Erstmitgliedern (415 Zweitmitglieder). Das sei eine Zunahme um 44 Schützen und Schützinnen. Bei den Schülern gab es einen Zuwachs von 116 auf 159 Schützen. Bei der Jugend gab es einen starken Rückgang von 178 auf 108 Mitglieder, was Gauschützenmeister Wilfried Seitz auf die Corona-Jahre zurückführt. Die Anzahl der Junioren stieg von 180 auf 247 Aktive. Die Schützenjugend (bis 27 Jahre) erlebte einen leichten Rückgang von 914 auf 890. Bei den Frauen gab es einen Zuwachs von 1146 auf 1179 Schützinnen.