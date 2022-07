Der Verein wurde offiziell am 5. April 1947 gegründet. Das wird an drei Tagen – vom 15. bis 17. Juli – gefeiert. Was geboten ist.

03.07.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Bernd Wassermann hält das 140 Seiten starke Jubiläums-Magazin in den Händen. Der Vorsitzende des SV Steinheim freut sich. Der Verein feiert das 75-jährige Bestehen, und zwar mit einem dreitägigen Zeltfest vom 15. bis 17. Juli. Was geboten wird und warum der Verein für Bernd Wassermann, für die Mitglieder und Steinheim so wichtig ist, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

