Der TV Bad Grönenbach wird mit der „Goldenen Raute mit Ähre“ geehrt

Der Verein aus Bad Grönenbach bekommt die Auszeichnung für sein „konstant hohes Niveau“ verliehen.

02.06.2022 | Stand: 16:57 Uhr

Im Rahmen der Jahresversammlung hat Dr. Peter Wassermann (Kreisehrenamtsbeauftragter) dem TV Bad Grönenbach die „Goldene Raute mit Ähre“ feierlich überreicht.

Mit dieser Auszeichnung würden alle Mitglieder des Vereins ausgezeichnet, betonte Wassermann. Er erklärte, dass die Ehrenamtskommission vor 15 Jahren das Gütesiegel des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), die Silberne Raute, ins Leben gerufen habe, um die „guten Vereine von den ganz guten Vereinen sichtbar abzuheben“.

Der TV Bad Grönenbach ist eine feste Größe im Marktleben

Der Aufgabenkatalog umfasse 40 Kriterien, und zwar in den vier Aufgabenfeldern Ehrenamt, Jugend, Breitensport sowie Prävention gegen Sucht und Gewalt – pro Aufgabenfeld mit mindestens vier und insgesamt mindestens 24 Kriterien. Erst wenn diese erfüllt seien, könne das Gütesiegel verliehen werden.

In einem Verein sollte generell jedes Mitglied sein sportliches Betätigungsfeld finden. Der TV Bad Grönenbach im Besonderen sei eine wichtige, nicht mehr wegzudenkende Größe im Marktleben von Bad Grönenbach geworden. 13 Abteilungen in den verschiedensten Sportarten, gut ausgebildete Übungsleiter und Betreuer sowie ein sehr hoher Kinder- und Jugendanteil zeugten von der hervorragenden Arbeit des Vereins, so Dr. Peter Wassermann.

Er lobte den Vorstand für dessen „hervorragende ehrenamtliche Arbeit“. Nicht zu vergessen seien auch die stillen Helfer im Hintergrund. Wassermann bekräftigte, dass von den 191 Vereinen im Fußballkreis Allgäu seit Einführung dieses Gütesiegels bis jetzt noch keine 70 Vereine die Bedingungen der Silbernen Raute erfüllt hätten.

„Außerordentliche Leistungen“ des TV Bad Grönenbach

Durch die außerordentlichen ehrenamtlichen Leistungen des TV Bad Grönenbach mit dem konstant hohen Leistungsniveau könne nun die „Goldene Raute mit Ähre“ des BFV in Dank und Anerkennung übergeben werden.