Der Verein ernennt Elisabeth Schlichting, Johannes Feldmeier und Susan Groberg. Wie Vorsitzender Max Halder die Lage des TVM bewertet.

30.07.2021 | Stand: 16:51 Uhr

Der TV Memmingen hat drei neue Ehrenmitglieder: Elisabeth Schlichting, Johannes Feldmeier und Susan Groberg. Sie wurden bei der Versammlung der Delegierten ernannt. Diese tagten heuer erstmals in der BBZ-Dreifachturnhalle. Vorsitzender Max Halder kandidierte „nach mehr als 25-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit für den Turnverein noch ein letztes Mal für die nächsten zwei Jahre“ und wurde einstimmig wiedergewählt.

Halder beklagte, dass Memmingens größter Sportverein in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie ein Zehntel seiner Mitglieder verloren habe. Aktuell zählt der Verein 2874 Mitglieder in 18 Abteilungen. In finanzieller Hinsicht sei der TVM jedoch relativ gut durch diese Zeit gekommen und nun „vollkommen schuldenfrei“.

„Nur ans Finanzamt sind noch einige Steuern abzuführen“, berichtete Frank Niehaus in seinem letzten Finanzbericht. Der stellvertretende Vorsitzende schied aus beruflichen Gründen aus dem Vorstand aus. Seine Nachfolge in der Kassenführung trat Wolfgang Wassermann an. Laut stellvertretender Vorsitzender Petra Gutermann hat sich der Verein bei der Delegierten-Versammlung heuer „auf das Notwendige beschränkt, um die Regularien durchzuführen“.

Vorsitzender Max Halder freute sich an seinem 68. Geburtstag in der „nach wie vor außergewöhnlichen und komplizierten Zeit, die Delegierten in Präsenz und nicht digital“ begrüßen zu dürfen. Er blickte auf die beiden ereignisreichen Sportjahre 2019 und 2020 zurück.

TVM-Athleten glänzten bei nationalen Wettkämpfen

Im ersten der beiden genannten Jahre habe der 1859 gegründete TVM noch das 160-jährige Bestehen gefeiert. Hierbei gab es unter anderem ein vereinsinternes Open-Air-Helferfest, einen großen Familientag und einen Tennis-Schaukampf. In mehreren Sportarten hätten TVM-Athleten bei nationalen Wettkämpfen geglänzt und dadurch den Namen des TVM weit über die Grenzen der Stadt hinausgetragen, sagte Halder.

Großveranstaltungen wie etwa der Judo-Bayern-Pokal mit etwa 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und das traditionelle Internationale Mau-Schwimmfest sowie der Buxachtal-Lauf mit einem neuen Teilnehmerrekord seien „ mit hoher Professionalität und auch mit großem Organisationsgeschick“ durchgeführt worden.

TVM tätigt Investitionen im sechsstelligen Euro-Bereich

Seit Mitte März 2020 konnte wegen des Corona-Lockdowns monatelange der Übungs- und Trainingsbetrieb nicht oder nur stark eingeschränkt angeboten werden. Trotzdem mussten laut Halder Investitionen im sechsstelligen Bereich getätigt werden: Die „gut ausgelastete TVM-Tennishalle“ etwa wurde mit umfangreichen Sanierungsarbeiten an Dach und Wänden sowie durch den Einbau eines neuen Hallenbodens in einem „wettbewerbs- und konkurrenzfähigen Zustand“ gehalten. Auch wenn laut Halder dem Verein coronabedingt etwa 60 000 Euro an Einnahmen fehlen, sei es gelungen, sämtliche Restschulden und Verbindlichkeiten abzubauen.

Angesichts des „längst schon vollzogenen gesellschaftlichen und demografischen Wandels“ spielen die Vereine laut Halder häufig nur noch die Rolle eines Dienstleisters. In Zukunft sei eine „noch stärkere hauptamtliche Unterstützung“ für eine konzeptionelle Vereinsentwicklung unverzichtbar.

Zum Beschluss des Stadtrates, ein kombiniertes Frei- und Hallenbad bauen zu wollen, sagte der TVM-Vorsitzende: Nach der „grundsätzlich überfälligen Entscheidung“ seien die Nachbesserungen im Bereich Kinder- und Familienfreundlichkeit sehr zu begrüßen. „Dennoch hätte ich mir von den Entscheidungsträgern hinsichtlich der Größe und Wasserfläche im Außenbereich etwas mehr Mut gewünscht“, sagte Halder bedauernd. Die „tolle Kombination aus Sprunganlage und dem geplanten Kletter- und Polderturm“ verlangt aus seiner Sicht geradezu nach einem „separaten, vom Schwimmerbecken abgetrennten Bereich“.

Mangels eigener Infrastruktur sei der TVM auf die Verfügbarkeit kommunaler Sportanlagen angewiesen. Nach dem Abriss der beiden kleinen und baufälligen Reichshain-Turnhallen habe sich der Stadtrat nun „wenigstens zum Neubau einer erweiterten Einfach-Turnhalle durchgerungen“. Laut Halder wird damit aber „lediglich der Status quo ante für den Schul- und Vereinssport wiederhergestellt“.

Die neuen Ehrenmitglieder des TV Memmingen im Kurzporträt

Elisabeth Schlichting: Der Judosport beim TVM ist seit ihrem Eintritt 1979 mit ihrem Namen verbunden. Als überregional erfolgreiche Judokämpferin belegte sie unter anderem den dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft. Für ihr mehr als 35-jähriges Engagement in der Judo-Abteilung des TVM und als Funktionärin im Bezirk Schwaben wurde sie bereits mit der „Goldenen Ehrennadel mit Kranz“ ausgezeichnet.

Susan Groberg: 1975 fing sie als aktive Gruppenturnerin an und übernahm nach dem Erwerb der Übungsleiter-Lizenz eine eigene Turngruppe. Großes Engagement habe sie beim Eltern-Kind-Turnen gezeigt. Unermüdlich habe sie sich auch bei zahlreichen TVM-Großveranstaltungen eingesetzt.

Johannes Feldmeier: 1974 trat der dem TVM bei und widmete sich mit Leib und Seele dem Handball-Sport. Fast 25 Jahre lange war er als TVM-Geschäftsstellenleiter tätig. Er galt als „Institution im Turnverein und Mädchen für alles“ und sei manchmal auch als „Blitzableiter“ genutzt worden. Feldmeiers Nachfolger als Leiter der Geschäftsstelle ist Christopher Budras. Er studierte Sportwissenschaft und Sportmanagement und erlangte praktische Vereinserfahrungen im Vorstand des Universitätssportvereins Jena.