Der TV Memmingen präsentiert seine bunte Vielfalt

Beim Familiensporttag des TVM zeigen Sportler aus verschiedensten Abteilungen ihr Können. Und die Gäste dürfen sich auch selbst ausprobieren.

26.09.2022 | Stand: 16:28 Uhr

Stolz sitzt Thomas Scheffler auf der Tribüne der Memminger BBZ-Halle. Von dort aus verfolgt der Familienvater ganz entspannt, wie seine Zwillingstöchter Ella und Nina beim Familiensporttag des TV Memmingen (TVM) ihre größte Leidenschaft präsentieren: das Kindertanzen. Die beiden Mädchen sind Teil der Hip-Hop-Gruppe „Remix“, die wiederum der Turn-Abteilung des TV Memmingen (TVM) angehört.

„Die Turn-Abteilung ist seit vielen Jahren die mitgliederstärkste Sparte unseres Vereins“, sagt Monika Eckart, die als Abteilungsleiterin Turnen fungiert. „Wir bieten Eltern-/Kind-Turnen, Kinderturnen und Leistungsturnen an“, ergänzt Eckart. Bei den Wettkämpfen auf Allgäuer und auf bayerischer Ebene erreichten die TVM-Turner häufig Top-Platzierungen.

Neben dem Turnen und Tanzen ist auf dem Vereinsgelände aber noch weitaus mehr geboten. Die neugierigen Gäste können sich abteilungsspezifische Vorführungen anschauen und an Mitmachaktionen teilnehmen. Wegen des regnerischen Wetters fallen die geplanten Freiluft-Attraktionen allerdings ins Wasser.

In der TVM-Familie scheinen flache Hierarchien zu herrschen

Noch einmal zurück zum Tanzen: Einmal pro Woche gingen seine Töchter ins Tanz-Training, sagt Thomas Scheffler, „außerdem tritt die Gruppe bei Veranstaltungen und Festen auf“. Über den aktuellen Auftritt ihrer Gruppe beim Familiensporttag sagt Tochter Ella mit strahlenden Augen: „Das ist einfach toll, da gibt‘s gute Musik und gute Tänze!“

In der TVM-Familie scheinen flache Hierarchien zu herrschen, denn der hauptamtliche Geschäftsführer Christopher Budras steht während der Tanzvorführungen als DJ am Mischpult. Unterdessen koordinieren die Trainerinnen Kim Pauls, Melanie Plisch und Margarita Fritz die Aktivitäten der Kinder. Nach Abschluss ihrer Präsentation dürfen sich die Tänzerinnen Süßigkeiten aus einer Box nehmen. Gereicht wird die Box von Handball-Abteilungsleiter Björn Walter.

Dessen Abteilung lädt die Gäste des Familientags zum Geschwindigkeits- und Zielwerfen ein. An wärmeren Tagen können die Handballer – und direkt daneben auch die Volleyballer – auf dem neu angelegten Beach-Feld trainieren. Auch die Triathlon-Abteilung ist mit einem Stand vertreten. Matthias Häberle steht dort vor einem außergewöhnlichen Fahrrad. „Wir haben das Fahrrad auf einen Ergometer montiert“, erklärt der Abteilungschef.

Auf dem Ergometer bei den Triathleten des TV Memmingen

„Die Leute dürfen sich auf das Bike setzen und in die Pedale treten. Zwei Minuten lang können sie dann mal nachempfinden, welche Leistung ein Triathlet über eine ganze Stunde oder länger erbringen muss.“ Laut Häberle umfasse die Triathlon-Abteilung des TV Memmingen gegenwärtig mehr als 100 Mitglieder.

Eine weitere Attraktion beim Familientag ist ein spektakuläres Showtraining der beiden Nachwuchs-Basketballteams der U10 und der U12. Und in der JBS-Halle kommen die Badminton-Freunde auf ihre Kosten: Die Badminton-Abteilung des Klubs trägt dort einen Spieltag aus.

Am Ende des sechsstündigen Familiensporttags spricht Geschäftsführer Budras von einer „gelungenen Veranstaltung“. Zwar seien wegen der ungünstigen Wetterlage nicht ganz so viele Gäste gekommen wie erhofft, zufrieden mit der Resonanz sei der Verein dennoch. Budras betont: „Bei den Auftritten der ‘Himmlischen Teufel´, also der Mini-, der Teenie- und der Kindergarde, waren die Ränge in der Halle sehr gut gefüllt.“

Helferfest für 100 Ehrenamtliche des TV Memmingen

Im Anschluss an den Aktionstag feiert der TVM dann auch noch ein Helferfest, zu dem 100 ehrenamtliche Helfer in die vereinseigene Sportgaststätte kommen.

Wann der nächste Familiensporttag stattfindet, ist laut Budras „noch offen“. Denkbar sei auch, den Tag zur Abwechslung mal etwas anders zu gestalten.