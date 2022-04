Der Verkauf der Kramerzunft in Memmingen stockt noch

Die Stadt will das historische Gebäude, in dem 1525 die Bauernartikel verfasst wurden, von der Kreishandwerkerschaft kaufen und als Denkmal sanieren.

Wenn am 21. Mai der „Memminger Freiheitspreis 1525“ an den Autor, Journalisten und Juristen Heribert Prantl verliehen wird, steht sie wieder im Fokus der Öffentlichkeit: die historische Kramerzunft am Weinmarkt. Schließlich wurden dort die „Zwölf Artikel“ verfasst, die diesem Preis den Namen gaben – und die Memmingen zur „Stadt der Freiheitsrechte“ gemacht haben.

In der Kramerzunft in Memmingen wurden im Jahr 1525 die "Zwölf Artikel" verfasst, die auch als "Bauernartikel" bekannt sind. Bild: Matthias Becker (Archiv)

Im Jahr 2025 jährt sich die Niederschrift der Bauernartikel zum 500. Mal, was groß gefeiert werden soll. Möglichst in der Kramerzunft selbst, die aktuell zu großen Teilen der Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim gehört. Kaufen und bis dahin als Begegnungsstätte sanieren wollte deshalb die Stadt das Gebäude. Doch noch ist kein Kaufvertrag mit den insgesamt drei Eigentümern unterzeichnet.

Es gibt noch Fragen zu klären

„Die Stadt Memmingen und die Kreishandwerkerschaft haben in wesentlichen Punkten eine Übereinkunft erzielt, aber es sind noch weitere Fragen zu klären“, gibt dazu eine Pressesprecherin der Stadt Auskunft. Zeitplan für eine Sanierung – die ja idealerweise in drei Jahren fertig sein sollte – gebe es noch keinen. Auch Gottfried Voigt, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, hält sich in Sachen Verkauf bedeckt. Es gebe zwar seit einer Woche ein Papier über die wesentlichen Eckdaten dazu, über die Inhalte sei aber von beiden Seiten strenge Vertraulichkeit vereinbart worden, sagt er.

Kreishandwerkerschaft hat schon Grundstück im Auge

Immerhin spricht Voigt über das Grundstück, auf dem die Kreishandwerkschaft gern ihren neuen Sitz bauen würde, sollte es zum Verkauf und damit zum Auszug aus der Kramerzunft kommen. Großes Interesse hätte man an einem Grundstück am so genannten Schlittenberg, sagt er. Also an dem noch unbebauten Hang zwischen Allgäuer Straße und Dickenreiser Allee im Memminger Süden, der als Baugebiet erschlossen werden soll.

Als eine Art Lärmschutz sei für das neue Wohngebiet direkt an der Allgäuer Straße ein größerer Riegelbau geplant. „Wir könnten uns gut vorstellen, dass das unser neues Verwaltungsgebäude wird“, sagt Voigt. Aber noch sei nichts entschieden, bis September laufe erst einmal ein städtebaulicher Realisierungswettbewerb für das Gebiet. Und erst danach könne die Planung und Erschließung los gehen.

Keine Realisierung bis zum Jubiläumsjahr 2025

Selbst wenn bei den aufgenommenen Verhandlungen alles optimal laufe, sei die Kreishandwerkerschaft im Jubiläumsjahr 2025 auf jeden Fall noch in der Kramerzunft, stellt Voigt deshalb klar. „Aber wir stellen das Haus der Öffentlichkeit natürlich zur Verfügung“, ergänzt er. „Wir werden uns dann zurückziehen in die eigentlichen Verwaltungsräume.“ Eine Zwischenlösung, also einen vorläufigen Umzug in andere Büroräume, kann er sich allerdings nicht vorstellen. „So etwas kostet schnell einmal 100.000 Euro, die wir dafür nicht haben“, betont der Geschäftsführer.