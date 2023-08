Ein Arbeitszimmer mit besonderem Klima

Die Försterin Carola Prinz betreut das Forstrevier Memmingen. Dazu gehört auch Buxheim. Wie sich der Wald dort verändert.

23.08.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Das Wetter an dem Tag soll um 30 Grad heiß werden. Im Buxheimer Wald ist es kühl und er bringt den Besuchern sauerstoffreiche Luft. Den Wald als Arbeitszimmer hat sich Carola Prinz erwählt. Seit wenigen Monaten ist sie für das Forstrevier Memmingen zuständig. Dort betreut sie die Privatwaldbesitzer, Kommunal- und Kirchenwälder.

Vom heißen Tag ist im schattigen Wald nichts mehr zu spüren, ja es fängt sogar zu regnen an. Nur ganz vereinzelt fallen die Tropfen auf den Boden, „denn im Wald regnet es zweimal“, erklärt Prinz. Zunächst halten die Blätter viel auf und nach dem Regen tropft es weiter. Diesmal jedoch kommt nichts auf den Waldboden, der recht trocken dasteht. Was der Wald jetzt bräuchte, wäre ein anhaltender Landregen, beschreibt die Försterin.

Die Trockenzeiten im Wald von Buxheim

Sechs Jahre lang war sie zuvor in Oberfranken und erlebte die Trockenzeiten. Das waldreiche Allgäu sei im trockenen Sommer dem Käfer stark ausgesetzt. Noch liegen gebrochene Fichten im Buxheimer Wald als Magnet für die Schädlinge. Hier seien es mal zehn Festmeter (Kubikmeter Rundholz) auf einem Platz. Mit der Dürre in Franken wurden es 1000 auf einmal. Wo bis 2019 dichte Baumreihen waren, erlebte sie eine „Steppenlandschaft“. Die Kühl- und Pufferfunktion war weg. Wie bei einem Netz ist das Ziel, die Flächen aufzuforsten, schildert die Fachfrau.

Der Wald in Buxheim ist im Wandel

Was den Besuchern in Buxheim kaum auffällt: Auch hier sei der Wald im Wandel. In ihrer „Forstbetriebskarte“ für die 60 Hektar Gemeindewald sind die Bereiche markiert, wo Jungbestände sind, Ältere und solche die zur Ernte (Schlagreife) kommen.

Begeistern will sie Kinder, wenn sie als Schulklasse zum „Buxheimer Schulwald“ kommen. Da gilt es, ihre Faszination für die Natur, die Lebewesen und Pflanzen auf die Grundschüler zu übertragen. Für die Buxheimer Waldgäste schaut sie immer wieder in die Höhe, denn sie sollten keine herabfallenden Baumteile erwarten. Manchmal müsse eben zur Sicherheit dann ein Baum abgesägt werden, wenn es gefährlich wird. Öfter werden abgestorbene Stämme im Wald belassen, um den Waldlebewesen eine Nahrungsquelle zu sein. Im Biotopbaum lebende Insekten etwa bringen Vögeln neue Nahrung wie in einem Kreislauf.

An die Enkel denken

Als Försterin gilt es zudem, das Waldholz zu verwerten. Holz sei beständig heranwachsend ein Rohstoff für den Hausbau, Möbel oder auch als Papierholz. Im Wald sei der Begriff „Nachhaltigkeit“ entstanden, an die Enkel zu denken. Alles lasse auf eine weitere Erwärmung schließen. Vor 30 Jahren sei darum die „nordamerikanische Küstentanne“ nach Buxheim gekommen.