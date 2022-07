„Der Wallenstein kommt“: Theatergruppe probt für großen Auftritt

Schauspieler und Musiker bereiten das Stück für das Theater auf dem Marktplatz vor. Wie oft geprobt wird, worauf geachtet werden muss und wieso der Regisseur so begeistert von „seiner Truppe“ ist.

04.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

„Der Wallenstein kommt“, ertönt es vom Hof der Berufsschule (BBZ) Memmingen. Dort treffen sich die Mitglieder der Gruppe für das Wallenstein-Theater auf dem Marktplatz zur Probe. Eine Probe, die konzentriert abläuft, aber auch Spaß machen soll. Regisseur Ralf Weikinger hat alles im Blick, greift immer wieder ein, macht vor, erklärt, bestärkt und lobt. Alles geht Schlag auf Schlag. Die Zeit drängt, denn die historische Woche findet in Memmingen vom 24. bis 31. Juli statt.

Schauspieler und Musiker proben konzentriert

Der 66-jährige Ralf Weikinger ist – wie die Schauspieler und Musiker – voll in seinem Element. Weikinger stammt gebürtig aus Linz (Österreich), war unter anderem am Landestheater Schwaben engagiert, lebt jetzt in Landsberg. Theater, Regie, Lesungen, Coaching: Der Vater zweier Söhne liebt seinen Beruf. Beim Wallenstein-Theater ist er seit dem Jahr 2012 dabei. Mit „seiner Truppe“ bereitet er jetzt also die dritte Aufführung vor. Gemeinsam mit Stephan Ranke plant er das Theater auf Grundlage der Stücke von Hermann Pfeifer. Insgesamt gibt es dieses Mal 30 Sprechrollen. Hinzu kommen die Statisten.

Die Musiker bereiten sich ebenso vor. Bild: Maike Scholz

Etwa 50 Personen werden, so Weikinger, auf der Bühne stehen – und zwar auf dem Marktplatz in der historischen Altstadt Memmingens.

Bevor die Probe beginnt, schaut sich Ralf Weikinger in der Gruppe um. „Es war dieses Mal gar nicht so einfach“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion und meint: Das letztmalige historische Theater fand im Jahr 2016 statt. Dann kam die Corona-Pandemie. Sechs Jahre seien eine lange Zeit, um Leute „bei Laune“ zu halten. Manche hätten für das Theater aufgrund von Krankheit oder auch Alter nicht mehr zur Verfügung gestanden. Die, die jetzt dabei sind, geben aber alles dafür.

Impression von einer Probe der Theatergruppe. Bild: Maike Scholz

Robert Junger (links) spielt den Wallenstein. Bild: Maike Scholz

Im Januar wurde erstmals über das Stück gesprochen. „Dort fiel letztlich die Entscheidung, dass wir es auch umsetzen wollen“, berichtet der Regisseur. Im März wurde mit den Proben begonnen. Dreimal in der Woche finden Treffen statt. „Das wird sich stetig steigern, je näher die Wallenstein-Woche kommt“, so Weikinger und zollt allen großen Respekt: „Das machen sie alle ehrenamtlich neben ihrem Beruf.“

Das treibt den Regisseur selbst an

Lesen Sie auch

Wallenstein 2022 in Memmingen „Man ist das Gesicht der Veranstaltung“: Dieser 52-jährige Memminger spielt den Wallenstein

Das treibe ihn selbst an. „Deswegen bin ich dabei. Es ist das Feuer, das in jedem einzelnen brennt. Ich bewundere den Einsatz“, sagt er. Die Theatergruppe sei wie eine Familie. Man sei vertraut miteinander, kenne sich. „Das ist das Schöne am Arbeiten“, so der 66-Jährige. Darin liege auch ein Unterschied zu Profi-Schauspielern. So mancher sei in einem solchen Stadium schon nicht mehr „hoch motiviert“. Laiendarsteller seien es – „eben weil sie für ihr Ehrenamt brennen“.

Text wird stetig angepasst

Nach und nach geht es im Probenplan voran. Mitwirkende werden angeschrieben, Szenen nach und nach dargestellt. Die Besonderheit: Der Text wird stetig bearbeitet. Was bedeutet das? „Jeder spricht eine eigene Sprache und wir schauen, wie derjenige eine Textpassage sagen würde. Dann ändern wir den Text entsprechend ab“, erklärt der Regisseur und erklärt dazu: „Es ist sehr wichtig, weil es so authentisch wird. Die Schauspieler werden nicht überfordert und jeder kann sich einbringen.“

Robert Junger bei der Probe für das Wallenstein-Theater. Bild: Maike Scholz

Gleichzeitig wird Regie geführt. Wer geht wann wohin und sagt was? „Das ist wirklich ein hartes Training. Es braucht ein hohes Maß an Konzentration, aber es wird auch gemeinsam gelacht, denn es soll ja Spaß machen“, sagt Weikinger. Im nächsten Moment greift er in einer Szene mit dem Wallenstein, gespielt von Robert Junger, ein: „Auf das Tempo achten. Es wird sonst zu langsam.“

Kleiner Einblick in das Theaterstück

Ralf Weikinger gibt einen kleinen Einblick in das Stück. Es werde eine Geschichte mit vielen Facetten vorbereitet. Natürlich gehe es um Spaltung, um den Dreißigjährigen Krieg und „so manchen Irrsinn“, sagt er. Es gehe aber ebenso um Menschlichkeit, um Miteinander. Weikinger: Das Stück dreht sich um ein junges Paar, das durch den Stand und die Religion getrennt ist. „Aber mehr wird noch nicht verraten.“

Weitere Informationen rund um die historische Wallenstein-Woche vom 24. bis 31. Juli, zum Kartenvorverkauf, den Aktionen und Angeboten – darunter auch das Theater auf dem Marktplatz – finden Interessierte unter www.wallenstein-mm.de

Ein Video von der Probe gibt es unter www.allgäuer-zeitung.de

Lesen Sie auch: