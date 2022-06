„Der Zensus 2022 ist eine Bürgerpflicht“

Die Befragung der Bürger ist auch in Memmingen gestartet. Als Beauftragte ist unter anderem Gabriele Hiesinger unterwegs. Sie erklärt, was es mit der Volkszählung auf sich hat.

2,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Bayern, davon 641 zu befragende Haushalte in Memmingen: Der Zensus, also die Volkszählung, läuft. Sie ist am 16. Mai bundesweit gestartet. Alle zehn Jahre findet in Deutschland eine Volksbefragung statt. Der Zensus soll vor allem klären, wie viele Menschen in Deutschland und in den jeweiligen Kreisen und Kommunen leben. Zudem geht es darum, wie die Menschen leben – also auch um die Wohnungs-, Sozial- und Arbeitssituation. Stichprobenartig wählten die jeweiligen Landesbehörden die Teilnehmer aus. Sie werden von dafür extra geschulten Interviewerinnen und Interviewern befragt. In Memmingen gehört Gabriele Hiesinger (67) zu diesen Erhebungsbeauftragten. Sie erzählt, wie sie vorgeht, wie das Prozedere aussieht und warum die Teilnahme wichtig ist.

Als Memmingerin der Stadt etwas zurückgeben

Gabriele Hiesinger ist gebürtige Memmingerin. Die gelernte Einzelhändlerin hat sich als Erhebungsbeauftragte für den Zensus zur Verfügung gestellt. „Ich bin Memmingerin und liebe meine Stadt. Da möchte ich auch etwas zurückgeben“, erzählt die 67-Jährige und ergänzt im Gespräch mit unserer Redaktion: „Als Rentnerin ist es auch schön, Kontakt zu haben. Es ist eine Abwechslung.“

Erhebungsbeauftragte erhielten eine Schulung vorab

Bevor der Zensus am 16. Mai startete, wurde sie geschult. „Dann bin ich alle Adressen, die mir zugeteilt wurden, abgefahren und habe mich für die Befragung organisiert“, erzählt sie. Sie habe etwa 60 Interviews zu führen. An drei Nachmittagen in der Woche ist sie dafür unterwegs. Über die Pfingstferien wird sie mit den Terminen aussetzen, weil dann viele im Urlaub und nicht zu erreichen sind, sagt sie.

Sie macht sich in Memmingen vertraut

Zunächst erhalten die Ausgewählten eine Einladung, die postalisch verschickt wird. Darin wird nicht nur der Zensus erklärt, sondern auch ein Termin notiert. Der Name und die Telefonnummer von Gabriele Hiesinger sind ebenso dabei. „Falls der Termin nicht passt, ist die Bitte, mit mir in Kontakt zu treten“, erklärt sie. Bisher habe es immer gut funktioniert. „Die Leute sind auch sehr zuvorkommend“, berichtet die Memmingerin.

So funktioniert der Zensus 2022 in Memmingen

Ihre Tasche steht immer bereit. Darin ist nicht nur ein Tablet zu finden, auf welchem die Fragebögen abgerufen und dann auch an die Erhebungsstelle geschickt werden, die die Informationen unter Wahrung des Datenschutzes an das Statistische Bundesamt zur Auswertung weitergibt. Die verwendeten Tablets für den Zensus werden übrigens zurückgegeben und kommen dann nach der Befragung in bayerischen Schulen zum Einsatz. Die Erhebung dauert zwölf Wochen. In ihrer Tasche hat sie außerdem noch einen Ausweis dabei. Das sei wichtig, denn die Erfahrungen aus dem letzten Zensus im Jahr 2011 hätten gezeigt, dass sich auch Betrüger die Volksbefragung zunutze machten und an Haustüren und Telefonen beispielsweise Kontodaten, PIN-Codes oder das Einkommen erfragen wollten.

Diese Daten werden unter anderem abgefragt

Darum gehe es beim Zensus aber nicht. Es werden laut Hiesinger Daten zum Geburtsdatum, der Staatsangehörigkeit, der Schul- und Berufsausbildung, Arbeitsverhältnissen und Arbeitsort sowie zu Auslandsaufenthalten abgefragt. „Die Erhebung dauert etwa zehn Minuten pro Person. Über das Tablet werden die Informationen dann gleich weiterverarbeitet“, zeigt Gabriele Hiesinger auf.

Die Teilnahme am Zensus ist Pflicht

Übrigens: „Die Teilnahme am Zensus ist eine Bürgerpflicht“, merkt die Memmingerin an. Das heißt: Die Teilnahme ist Pflicht. Wer sich weigert, wird erst freundlich schriftlich aufgefordert, dann droht ein Zwangsgeld.

Warum die Erhebung wichtig ist

Der Zensus ist national wie international ein Fundament der amtlichen Statistik. Er liefert Basisdaten zur Bevölkerung, Erwerbstätigkeit und Wohnsituation der Menschen in ganz Deutschland. In Bayern werden beim Zensus 2022 insgesamt gut 6,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger befragt. 2,3 Millionen im Rahmen der Haushaltsbefragung, dann vier Millionen Eigentümer von Wohnraum im Rahmen der dazugehörigen Gebäude- und Wohnungszählung. „Der Zensus ist für unsere Demokratie unverzichtbar“, ist Dr. Thomas Gößl, Präsident des Bayerischen Landesamtes für Statistik, der Meinung: „Denn in der Demokratie kann über die Verteilung politischer Teilhabe und finanzieller Ressourcen nur auf der Grundlage guter amtlicher Statistiken entschieden werden.“

