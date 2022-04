Christine Hofer und Alexander May stellen ihren ersten Spielplan für die Saison 2022/23 unter das Motto "Andere Menschen fühlen".

Von Brigitte Hefele-Beitlich

03.04.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Der große Wechsel rückt näher. Das neue Intendanten-Duo des Landestheaters Schwaben, Christine Hofer (Jahrgang 1975) und Alexander May (Jahrgang 1970), stellt am Freitag seinen ersten Spielplan für die Saison 2022/23 vor. Intendantin Dr. Kathrin Mädler, die das Haus seit 2016 leitet, wechselt dann an das Theater in Oberhausen.