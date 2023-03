Bis zum 25. März sind "Wahrheit, Witz und Wahnsinn" geboten

Zum Auftakt der 12. Memminger Kabarett-Tage unter dem Motto „Herzhaft zu beißen“ serviert das Kabarett-Duo „BlöZinger“ ein hintersinniges Programm.

Das „Memminger Maul“, die Preis-Skulptur der 12. Memminger Kabarett-Tage, stand bei der Eröffnung des Festivals im Stadttheater mit auf der Bühne: eine Traumtänzerfigur mit der Weltkugel in der Hand – vom Künstler Horst Wendland selbst als „Balanceakt zwischen Wahrheit, Witz und Wahnsinn“ bezeichnet, „den das gute Kabarett leisten soll“. Und genau das brachten dann im fast voll besetzten Haus „BlöZinger“, die Preisträger von 2019, mit ihrem neuen Programm „Zeit“ auf die Bühne.

Blick in die Künstler-Garderobe

Noch vor dem langen Begrüßungsapplaus für die beiden Österreicher klatschte das Publikum (oder „die Publikums“, wie es später erfahren sollte) Beifall für das Organisationsteam und die Jury der Kabarett-Tage, für die anwesenden Sponsoren und Ehrengäste. Im ersten BlöZinger-Akt befindet sich das Kabarett-Duo nach der langen Coronapause in einer imaginären Künstlergarderobe und wartet auf seinen Auftritt. „Herrlich, du musst die Luft ganz tief inhalieren“, sagt der Penzinger zum Blöchl, „diese Mischung aus nasser Hund und dem Zimmer von meinem pubertierenden Sohn.“ Erstes Gelächter im Publikum. „Kulinarisch kann ich dir anbieten: Mineralwasser, Mineralwasser oder Mineralwasser.“ Auch die wenigen Schokoriegel im spartanischen Künstler-Catering sind dann immer wieder Thema.

Wer das Österreichische gut kennt, merkt, dass BlöZinger eine Light-Version sprechen. Vielleicht aus Sorge, dass sie sonst nicht von allen verstanden werden. Den charmanten Schmäh in der Stimme kann man trotzdem noch gut hören. Kennengelernt haben sich die beiden 2001 bei den CliniClowns, in Linz, wo sie auch herkommen. Überhaupt macht ihr einschmeichelnder Dialekt, aber besonders die Mimik und Gestik die Qualität dieser Großmeister des österreichischen Theaterkabaretts aus. Ganz zu schweigen von den Gedankenwelten, die sie vor dem geistigen Auge des Publikums entstehen lassen.

"Festkleben würde ich mich nicht in Memmingen"

Zum Beispiel zum allgegenwärtigen Handy, wenn das Kabarett-Duo ganz nebenbei ein Selfie im Garderobenspiegel macht, um es direkt zu posten – und das nur imaginär vorhandene Gerät auch sonst kaum noch aus der Hand legt. Anfangs telefoniert Penzinger mit seinem Sohn, um ihm mitzuteilen, dass sie gut in Memmingen angekommen seien. Wie es da so ist? „Also ankleben würde ich mich hier nicht.“ Gelächter. Plötzlich will sich – wie später noch öfter – ein völlig Betrunkener, der nur noch piepsend lallen kann, in der Garderobe erleichtern. „Ein Fan von uns, da kann man nichts machen“, bleibt Penzinger gelassen, ehe er den Sprössling bittet, doch mal wieder den Opa anzurufen. Der korrigiert ihn, dass man heute nicht mehr telefoniert, sondern skypt.

Wie das zwischen dem dementen 84-jährigen „Grossvatti“ und dem handysüchtigen 13-jährigen „Bitzi“ abläuft, ist später in höchst amüsanten Miniaturen zu erleben. Da geht es um das Leben und Erleben von Alt und Jung, um Geld, Frisur, Tätowierungen und die große Liebe.

Dialog mit Simone de Beauvoir

Immer wieder führen Szenenwechsel in ein Café im Jahr 1968. Penzinger spielt darin einen Gast, der sein Zuhause verlassen hat und eine französische Dame (Blöchl) kennenlernt, die sich am Ende als Simone de Beauvoir herausstellen wird. Sie philosophieren über Sokrates, die Zeit, alles Mögliche und „Schrödingers Hund“. Dann sind sie wieder zwei ältere, schon etwas tüttelige Damen, die sich am Nebentisch in äußerst witzigen Dialogen über alte Zeiten, ihren Blutzucker, über die Russen und die Amerikaner unterhalten und dabei einiges durcheinander bringen. In einer späteren Szene weist die französische Philosophin, die „seit sechzig Jahren“ die Menschen in dem Café beobachtet, auf zwei Herrschaften, die „seit einer Stunde streiten, wie man Tirol wieder z’rück ins Reich holt“. Welche Herrschaften? „Der Große und der kleine Braune dort.“

Blitzschnell wechseln Penzinger und Blöchl immer wieder die Rollen. Ein Zeitenquiz über viele Themen zieht sich durch das komplette Programm. Themen und Rollen wechseln schnell und überraschend. Kopfkino eben. Es ist manchmal nicht einfach, diesen schnell wechselnden Szenarien so ohne Weiteres zu folgen. Doch es lohnt sich. „Zeit“ ist ein anspruchsvolles Kabarettprogramm von zwei genialen Künstlern. Und als sich der Vorhang unter lang anhaltendem Applaus schließt, werden diese Geschichten noch so manchen Zuschauer in Gedanken weiter verfolgen.

