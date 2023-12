Die Arge Ski bietet wieder Ski- und Snowboardkurse an

Das Angebot richtet sich an alle, die ihr alpines Können verbessern wollen.

05.12.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Die „Arge Ski“ Memmingen veranstaltet auch heuer wieder ihre Kinder- und Jugendskikurse für Alpinfahrer und Snowboarder. Die Arge ist ein Verbund der Vereine TV Memmingen, SV Amendingen, SV Steinheim, DJK Memmingen Ost, FC Memmingen, SV Memmingerberg, FC Heimertingen und FC Niederrieden. Die Arge bietet am 13./14. und 20./21. Januar 2024 in Balderschwang auch Erwachsenen-Skikurse an.

Skikurse der Arge beginnen nach den Weihnachtsferien

Die Skikurse beginnen an den beiden Wochenenden nach den Weihnachtsferien. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Mitgliedschaft in einem der beteiligten Vereine. Am 22. Januar findet ebenfalls das Abschlussrennen statt – mit anschließender Siegerehrung vor Ort in Balderschwang.

Die Zusammenarbeit der Vereine TV Memmingen, SV Amendingen, SV Steinheim, DJK Memmingen Ost, FC Memmingen, SV Memmingerberg, FC Heimertingen und FC Niederrieden bieten außerdem für die Mitglieder der beteiligten Vereine einen Wochenendkurs für Erwachsene an, die ihr Fahrkönnen verbessern wollen, oder als Wiedereinsteiger in allen Könnensstufen den alpinen Skisport wieder ausüben wollen.

Arge Ski: „Ausschließlich ausgebildete Übungsleiter“

Der Vier-Tages-Kurs ist laut „Arge“ sowohl für Snowboarder als auch für Alpin-Skifahrer buchbar. „Ausschließlich ausgebildete und geschulte Übungsleiter Ski und Snowboard“ werden laut „Arge“ die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen in Balderschwang unterrichten.

Alle Kurse können zusammen mit einer Busfahrt gebucht werden. Einstiegsstellen für den Bus sind Niederrieden, Heimertingen, Steinheim, Amendinger Schule und Bismarckschule Memmingen. Die Busfahrt nach Balderschwang kann auch von Personen gebucht werden, die nicht an einem der Skikurse teilnehmen.

Weitere Infos gibt es bei der „Arge Ski“

Anmeldeschluss ist der 9. Januar 2024 – bei allen Geschäftsstellen der beteiligten Vereine und Ski-Abteilungen. Weitere Infos gibt es unter der Telefonnummer 08331/71484 oder auf den Internetseiten der beteiligten Vereine und der „Arge Ski“ Memmingen. Das Anmeldeformular finden die Teilnehmer auch auf den Internetseiten der „Arge“ (info.arge-ski.de) und aller beteiligten Vereine.