Auch die Mitarbeiter der Gesundheitsämter und Krisenstäbe in Memmingen und dem Unterallgäu können vorerst durchatmen. Doch in vielen Bereichen gibt es Nachholbedarf.

25.06.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Noch vor wenigen Wochen zählte die Stadt Memmingen in Sachen Corona-Inzidenz zu den Hotspots in ganz Deutschland. Mittlerweile hat sich die Corona-Lage in der Maustadt aber deutlich verbessert. Derzeit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei unter fünf Infektionen pro 100 000 Einwohnern. Ähnlich positiv verläuft die Entwicklung im Landkreis Unterallgäu. Zeit also für die Corona-Koordinationsteams und die Gesundheitsämter, um nach den aufreibenden Monaten mal durchzuatmen?