Die ECDC-Frauen treffen im Halbfinale auf den Seriensieger

Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen spielen am Wochenende in Zug in der Schweiz um den europäischen EWHL-Supercup. Wie ihre Chancen stehen.

13.10.2023 | Stand: 14:30 Uhr

Schon sehr früh in dieser Saison gibt es für die ECDC-Frauen am Wochenende ein richtiges Highlight: In Zug ( Schweiz) treten die Memmingerinnen beim Final-Four-Turnier des europäischen EWHL-Supercups an.

Am Samstag finden ab 15 Uhr zeitgleich die beiden Halbfinals Hokiclub Budapest gegen den ECDC Memmingen und MAC Budapest gegen den EV Zug statt. Am Sonntag geht es ab 12 Uhr um Platz drei. Anschließend beginnt um 15.30 Uhr das Finale.

Memmingens Gegner Hokiclub Budapest hat schon viermal gewonnen

Mit dem Hokiclub Budapest treffen die Indians auf den Seriensieger in diesem Wettbewerb. Seit der Saison 2017/18 haben die Ungarinnen den Supercup viermal gewonnen, zuletzt im Februar 2023 beim Finalturnier in Memmingen. Doch auch die Indians stehen bereits auf der Siegerliste dieses hochkarätigen Wettbewerbs. Sie brachten in der Saison 2016/17 den Siegerpokal mit nach Hause.

Das zweite Halbfinale bestreiten Zug und MAC Budapest

Im anderen Halbfinale trifft die zweite Mannschaft aus Ungarns Hauptstadt, MAC Budapest, auf die Gastgeberinnen vom EV Zug. Die Schweizerinnen sind favorisiert. Sie haben die vergangenen vier Partien in der Liga „SWHL B“ allesamt gewonnen und dabei 68:0 Tore erzielt. Dort müssen die Zugerinnen starten, weil die Funktionäre des Verbandes dies so beschlossen hätten, erklärte ECDC-Teammanager Peter Gemsjäger.

Der ECDC Memmingen müsste sich vor dem EV Zug nicht verstecken

Falls es am Finaltag zum Aufeinandertreffen der Indians mit dem EV Zug kommen sollte, brauchen sich die Allgäuerinnen aber nicht zu verstecken. Im Vorrundenturnier des Supercups lieferten sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe. Die Schweizerinnen hatten beim 4:3-Erfolg nach Verlängerung das kleine Quäntchen Glück auf ihrer Seite.

ECDC-Headcoach Waldemar Dietrich freut sich auf die Auseinandersetzung mit den anderen europäischen Spitzenteams: „Das sind genau die Spiele, die wir sowohl für die Weiterentwicklung unserer Mannschaft als auch für die des gesamten Frauen-Eishockeys brauchen.“