Die Frauen des ECDC Memmingen verpflichten Hannah Bates

Die 24-jährige spielte in der US-amerikanischen Profiliga PHF – und zusammen mit zwei anderen Memminger Spielerinnen auch für die St. Cloud State University.

14.07.2023 | Stand: 20:00 Uhr

Die Memminger Eishockey-Frauen haben ihren vierten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet: Nach Jule Schiefer, Mckenna Wesloh und Nicola Eisenschmid gab der Eishockey-Bundesligist nun die Verpflichtung der US-Amerikanerin Hannah Bates bekannt.

Hannah Bates spielte auch für die „Whales“ aus Connecticut

Bates spielte nach Angaben von ECDC-Teammanager Peter Gemsjäger zuletzt zwei Jahre bei den Connecticut „Whales“ in der US-Profiliga PHF. Zuvor war die 24-jährige von 2017 bis 2021 an der St. Cloud State University in der NCAA-Division I aktiv. Dort spielte sie mit ECDC-Stürmerin Laura Kluge und der zweiten neuen Kontingentspielerin der Indians, Mckenna Wesloh, zusammen.

ECDC-Teammanager Gemsjäger: Gut, wenn sich die Spielerinnen kennen

Sportlicher Leiter Gemsjäger sagt: „Wir haben in der Vergangenheit immer sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn sich die Spielerinnen bereits von der Universität her kannten. Das erleichtert die Integration in die Mannschaft – sowohl auf dem Eis als auch außerhalb – enorm.“

Nun haben die Indians also gleich drei ehemalige „Huskies“ von der St. Cloud State University im Aufgebot.

Bates will beim ersten Eistraining in Memmingen dabei sein

Hannah Bates wird nach Angaben von Peter Gemsjäger Mitte August in Memmingen eintreffen. Sie könne somit beim ersten Eistraining der ECDC-Frauen in der Memminger Eissporthalle am 18. August bereits dabei sein.

Die Rechtsschützin wird bei den Indians im Sturm mit der Nummer 16 antreten. (mit pg)