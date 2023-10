Die Freien Wähler sagen den Auto-Posern in Mindelheim den Kampf an

Seit Jahrzehnten ist die Verkehrsführung in der Mindelheimer Innenstadt umstritten. Jetzt haben die Freien Wähler einen neuen Vorschlag gemacht.

16.10.2023 | Stand: 16:41 Uhr

Mindelheim wächst und damit nimmt auch der Verkehr zu. Seit 30, 40 Jahren ist die Verkehrsführung in der Innenstadt Dauerthema. Während die einen wollen, dass möglichst wenige Autos in die historische Altstadt einfahren, um Fußgängern und Radfahrern den Vorrang zu geben, sehen die anderen genau das als Garant dafür, dass sich Einzelhandel in der Innenstadt halten kann. Denn wenn Autos ausgesperrt werden und diese nicht zentrumsnah parken können, bleiben die Kunden weg, fürchten die Einzelhändler. Stadtrat Fred Beilhack hat nun für die Freien Wähler einen Vorschlag eines Verkehrskonzepts für die Innenstadt vorgestellt, aber auch für den Bereich Bad Wörishofer und Kaufbeurer Straße.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.