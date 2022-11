Damit Holzgünz "schön und lebenswert bleibt": Was die Gemeinde für die Zukunft plant

Viele Projekte sollen in Holzgünz für hohe Lebensqualität sorgen: Kindergarten-Anbau, die Schaffung einer Tagespflege und eines Treffpunkts sind nur drei davon.

15.11.2022 | Stand: 15:02 Uhr

Als „sehr schönes, lebenswertes Dorf“ bezeichnete Bürgermeister Franz Xaver Rolla bei der ersten Bürgerversammlung seit seinem Amtsantritt die 1463 Einwohner zählende Kommune. Er zog Bilanz über eine Gemeinde, die „dank meines Vorgängers, Altbürgermeister Paul Nagler, sehr gut dasteht“. Dafür soll auch weiterhin viel getan werden: Mit fast fünf Millionen Euro auf der „hohen Kante“ und einer Steuerkraft von 1099 Euro will die „sehr junge Gemeinde“ auch künftig zahlreiche Projekte verwirklichen.

Kindergarten in Holzgünz soll erweitert werden

So soll etwa für 1,3 bis 1,5 Millionen Euro der Kindergarten östlich des Rathauses erweitert werden. Die Planung hierfür steht und der Bauantrag ist nach den Worten des Bürgermeisters eingereicht. Laut Rolla wird dies den Gemeindesäckel nach Abzug der Förderung mit bis zu einer halben Million Euro belasten. Überdies soll die Feuerwehr Holzgünz ausgestattet werden – mit einem neuen Feuerwehrhaus im Außenbereich, südlich vom Hoschmi-Stadel am „Hohen Steg“ (Kosten rund 700.000 Euro/ Zuwendung bis zu 200.000 Euro); mit einem Mittleren Löschfahrzeug (261.000/49.000 Euro) und einem Achtsitzer-Mannschaftstransportwagen (50.000/13.800 Euro). Rund 80.000 Euro investierte die Kommune mit dem Kauf von Schlepper und Gerätschaften bereits in das Equipment ihres Bauhofes. Beim bereits genehmigten Wohnbauprojekt „Schwaighöfe“ (Unterharter Straße) will sich die Gemeinde einkaufen und mit der Sozialstation Günztal eine Tagespflege mit Therapieraum etablieren.

Treffpunkt in idyllischer Lage: "Hoschmi-Hock" zwischen Holzgünz und Schwaighausen

Auch viele weitere Projekte bewegen die Kommune: In idyllischer Lage zwischen den beiden Ortsteilen Holzgünz und Schwaighausen soll ein Mehrgenerationenplatz entstehen, der sogenannte „Hoschmi-Hock“. Überdies soll der Dorfladen baldmöglichst eröffnet werden und neu am Start ist die App „Gemeinde-News“, die bereits 300 Nutzerinnen und Nutzer verzeichnet. Darüber können Push-Nachrichten mit Bildern und kurzen Texten unkompliziert kommuniziert werden. Neben der bestehenden Photovoltaik-Anlage soll in Holzgünz eine Bürgeranlage errichtet werden. Ein zusätzliches pädagogisches Angebot für den Nachwuchs wurde mit der Kindergartengruppe „Waldfüchse“ im Wald geschaffen.

Nordring in Holzgünz wird zur Baustelle

Den Breitbandausbau will die Gemeinde voraussichtlich mit der Firma Leonet voranbringen, wobei in die bereits verlegten Leerrohre nur noch Glasfaserkabel eingeblasen werden müssen. Bei kostenlosem Anschluss können die Bürgerinnen und Bürger zwischen Übertragungsraten von 100 Mbit/s, 300 Mbit/s oder 500 Mbit/s wählen. Wer bei einem anderen Anbieter bleiben möchte, muss laut Rolla mit Anschlusskosten von etwa 400 Euro rechnen. Ein Sorgenkind ist der Interkommunale Gewerbepark A96, bei dem die Gemeinde nun eine Lösung für das dortige Müllproblem gefunden hat. Weiteres Thema war der Verkehr: Große Teile von Schwaighausen wurden bereits als 30er-Zone ausgewiesen. Wenn die Schilder aufgestellt sind, will die Kommune den „fließenden Verkehr“ überwachen lassen. Zudem muss der Nordring ertüchtigt werden: Weil der Untergrund solide ist, reicht es laut Rolla, Randsteine zu setzen und die Fahrbahndecke zu erneuern.

Ehrenamtliche organisieren Angebote für Senioren der Gemeinde

Beim Flexibus-Netz gibt es nun in Unterhart vier, in Holzgünz 15 und in Schwaighausen zehn Haltestellen. Knapp 16.000 Euro beträgt hier die maximale Finanzierungsaufteilung, mit der sich die Kommune an dem „Wabenprojekt“ beteiligt. Beim viel geforderten Radweg in Richtung Ungerhausen zeichnet sich möglicherweise eine Lösung ab. Auch für den Fall eines Blackouts rüstet sich die Gemeinde und bemüht sich, zumindest die Wasserversorgung unabhängig zu machen: Notstromaggregate seien aber erst 2024 lieferbar. Sehr erfolgreich funktioniere das Quartiersmanagement beziehungsweise Seniorenkonzept mit der Nachbarschaftshilfe, das vom Zweiten Bürgermeister Hubert Stark aufgebaut wurde: In dem Netzwerk werde immer geschaut, wo und wie man unterstützen kann. Petra Gschwendner ist hier als „Senioren-Lotsin“ tätig. Fünf Ehrenamtliche organisieren zudem verschiedene Aktivitäten wie etwa Seniorennachmittage, Mittagstisch und entspannte Besuche auf dem Bauernhof Lutzenberger. Nach Terminvereinbarungen steht Gschwendner den Bürgern – auch abends – zur Verfügung: Den Hilfsbedürftigen, wie auch denen, die ehrenamtlich „helfen“ wollen.

Lob gab es bei der Versammlung auch für den derzeitigen Gemeindechef. Hubert Stark zollte Rolla „höchsten Respekt“ dafür, dass er „stets besonnen“ seinen Stellvertretern und dem Gemeinderat beim Start neuer Projekte „die lange Leine lässt“.