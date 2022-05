Die geplante Sporthalle in Illerbeuren nimmt konkrete Gestalt an

Projektleiter stellen Pläne für Begegnungszentrum und Schulsporthalle auf dem Adler-Areal in Illerbeuren vor. Der Bauantrag könnte Ende 2022 eingereicht werden.

Die geplante Schulsporthalle mit Begegnungsraum auf dem Adler-Areal in Illerbeuren nimmt konkrete Formen an: Bei der Bürgerversammlung stellten Projektleiterin Lisa-Marie Völker und Professor Dr. Josef Schwarz (PSP Architekten Memmingen) die Planungen vor. Rund 400 Besucher sollen in der Halle Platz finden; davon etwa 75 auf der Galerie. Ende des Jahres könnte bereits der fertige Bauantrag eingereicht werden.

Großprojekt in Illerbeuren: Entstehen sollen auch ein Dorfplatz und ein Begegnungszentrum

Mit einer „Dorfgasse“ – von Kirche, Spielplatz und Friedhof räumlich abgetrennt – soll im westlichen Bereich (an der Museumsstraße) ein mit Sitzmöbeln bestückter, möglichst „grüner Dorfplatz“ entstehen. Hier schließt sich dann das Begegnungszentrum an, aus dessen Mitte sich die Schulsporthalle mit einem erhöhten Satteldach abhebt. Der Haupteingang befindet sich auf der Nordseite, der nach einem abtrennbaren Windfang in ein Foyer mündet, das sich beidseitig durch mobile Glaselemente zum Begegnungsraum (rechts) und zur Sporthalle (links) öffnen lässt. Neben einem Bürgerbüro und einer „Verteiler-Küche“ führt eine Treppe in die obere Galerie, die einen schönen Blick in die Sporthalle ermöglichen soll.

An der Nordost-Ecke gibt es einen separaten Eingang für die Schüler. Über einen Gang sind für Schüler und Lehrer getrennte Umkleiden sowie Sanitär- und Lagerräume erreichbar. Hier gibt es eine separate Treppe ins Obergeschoss. Dort ist vor allem die Haustechnik untergebracht. Überall wo es möglich ist, wie etwa im Mehrzweckraum und in der Halle, soll die hölzerne Dachkonstruktion sichtbar bleiben. Beheizt werden soll das Gebäude über eine Fernwärmeleitung.

Das mit bis zu elf Metern eher niedrige Gebäude (im Gegensatz zur benachbarten, eher dominant wirkenden Kirche) soll mit einer dunklen Holzfassade „vertäfelt“ und mit einer davor liegenden diagonalen/senkrechten, jedoch naturfarbigen Lattenkonstruktion markant hervorgehoben werden. Über ein Ausgabefenster an der Küche können die Gäste auf dem Dorfplatz bedient werden. Große Fenster und zwei doppelte Glastüren schaffen die Verbindung zum Inneren des Mehrzweckraumes.

Galgenbergstraße soll verkehrsberuhigte Zone werden

Östlich des Hauses sollen unter anderem auch Behinderten-Parkplätze entstehen: Laut Bürgermeister Hermann Gromer soll die angrenzende Galgenbergstraße zudem zu einer verkehrsberuhigten Zone umgewidmet werden: Die Straße würde dann merklich verschmälert und die Busbucht würde dann ganz wegfallen: Der Schulbus hält in diesem Fall auf der Straße an und der nachfolgende Verkehr müsste während des Ein- und Aussteigens der Schüler warten. Diese Konstellation verlangsame nicht nur den Verkehr, sondern erhöhe die Sicherheit und ermögliche auch beidseits der Straße schräg einzufahrende Parkplätze.

Bei Großveranstaltungen: Parken auch am Feuerwehrhaus und am Museum

Der Bürgermeister hofft, dass auf diese Weise etwa 50 Parkplätze zwischen Schule und Sporthalle geschaffen werden können. Für Großveranstaltungen müssten die Autofahrer allerdings auf die Parkmöglichkeiten am nahe gelegenen Museum am Feuerwehrhaus zurückgreifen oder notfalls auch auf der grünen Wiese. Drei Minuten Fußmarsch sei jedem zuzumuten; in der Stadt sei das auch nicht anders, meinte Gromer.

Mehrgenerationenhaus und Tagespflege: Ein Detail wirft bei Bürgern Fragen auf

Nachfragen von Bürgern, warum der Grund für das Mehrgenerationenhaus und die Tagespflege an die Bauträger wie etwa die Landkreis-Wohnungsbau beziehungsweise an Vinzenz von Paul komplett verkauft werden sollen, entgegnete der Gemeindechef: Wie beim Erbbaurecht könne auch hier die Gemeinde mitbestimmen, was auf dem betreffenden Areal konkret passiert. Und für den Fall eines Verkaufs werde sich die Gemeinde ein Vorkaufsrecht einräumen lassen. Die Entscheidung zum „Verkauf“ habe der Gemeinderat nach sorgfältiger Abwägung bereits getroffen: „Als die legimitierten Vertreter der Bürgerschaft Kronburgs“, betonte der Bürgermeister.

