Die Handballerinnen des TV Memmingen verzichten auf den Aufstieg

Der Meister aus Memmingen bleibt in der Handball-Bezirksliga. Warum die Memmingerinnen nicht in die Bezirksoberliga wollen.

03.07.2023 | Stand: 15:25 Uhr

Am 1. April haben die Handball-Frauen des TV Memmingen (TVM) noch den Gewinn der Bezirksliga-Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksoberliga (BOL) gefeiert. Nun aber teilte der TVM mit, dass die Mannschaft auf den Aufstieg verzichten und auch in der Saison 2023/24 in der Bezirksliga antreten werde.

Die Bekanntgabe des Aufstiegsverzichts rund zwölf Wochen nach dem Saisonende kommt sehr überraschend. Abteilungsleiter Björn Walter zeichnet im Folgenden die Entwicklung der vergangenen Monate chronologisch nach: „Wir haben den Bayerischen Handball-Verband (BHV) kurz nach dem Saisonende informiert, dass wir von unserem Aufstiegsrecht Gebrauch machen und in die BOL aufsteigen wollen.“

Die Memminger Torhüterin Kristina Wöhrer hat sich verletzt

In den folgenden Wochen hätten sich jedoch „Zweifel an der Entscheidung aufgetan“, berichtet Walter. Kurz vor dem Meldeschluss Mitte Juni habe sich innerhalb der Abteilung eine relativ klare Tendenz ergeben. Einer der Knackpunkte sei dabei die wichtige Torhüter-Position gewesen. Stammkeeperin Kristina Wöhrer hatte sich in den Schlussminuten des entscheidenden letzten Saisonspiels gegen den TSV Pfronten eine schwere Verletzung am Sprunggelenk zugezogen, als eine Gegenspielerin unabsichtlich auf sie gestürzt war.

„Ein Comeback von Kristina in diesem Kalenderjahr scheint leider ausgeschlossen“, erklärt Björn Walter. Außerdem habe sich herausgestellt, dass in der kommenden Saison „einige andere Spielerinnen womöglich nicht in dem Umfang zur Verfügung gestanden hätten, wie das erforderlich wäre, um eine erfolgreiche Spielzeit zu absolvieren“.

Der Abteilungsleiter des TV Memmingen spricht von Zweifeln

Die Zweifel an der Sinnhaftigkeit eines Aufstiegs zum gegenwärtigen Zeitpunkt seien dadurch weiter gewachsen. Der Memminger Abteilungsleiter betont: „Wir hatten zunehmend Zweifel daran, eine Mannschaft auf BOL-Niveau an den Start bringen zu können.“

Auch die negativen Erfahrungen, welche die SG Kaufbeuren-Neugablonz in den Jahren 2022 und 2023 gemacht habe, spielten bei den „Memminger Gedankenspielen“ eine Rolle und hatten auf die TVM-Verantwortlichen eine abschreckende Wirkung. Als BOL-Aufsteiger fuhren die Ostallgäuerinnen damals über eine komplette Saison hinweg keinen einzigen Zähler ein und stiegen am Ende sang- und klanglos wieder ab.

Abteilungsleiter Björn Walter: Sportlich gesehen sehr schade

TVM-Abteilungsleiter Walter sagt abschließend: „Auch wenn es sportlich gesehen natürlich sehr schade ist und wir uns die Entscheidung nicht leicht gemacht haben, mussten wir sie letztlich so treffen.“ Mehr oder weniger in letzter Minute seien die Verantwortlichen mit ihrer Bitte bezüglich des Aufstiegsverzichts an den BHV herangetreten. Und der Verband habe den Antrag genehmigt.

Die Handballerinnen aus der Maustadt werden also ab dem Herbst erneut in der Bezirksliga antreten.