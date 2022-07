Die Hollies rocken die Stadthalle

Britische Band liefert Hits am laufenden Band

06.07.2022 | Stand: 22:45 Uhr

Seit 60 Jahren begeistert die britische Pop-Band The Hollies Fans rund um den Globus. Jetzt rockten die Musiker auf ihrer Jubiläumstour die Stadthalle Memmingen. Für die 400 Fans war es ein Nostalgieabend mit ganz besonderen Gefühlen. Es waren die Lieder der 1960er und 1970er Jahre, die ihren ganz besonderen Glanz auf das Allgäuer Publikum legte. Hits wie „Carrie Anne“, „Bus Stop“ oder „Sorry Suzanne“ zünden eben auch nach Jahrzehnten immer noch und so fühlte sich so mancher Fans schnell „On a Carousel“.

Seit 1963 spielen Tony Hicks (76) und Bobby Elliott (80) zusammen. Sie wurden in Memmingen begleitet von Leadsänger Peter Howarth (seit 2004), Bassist Ray Stiles (seit 1986), Gitarrist Steve Lauri (seit 2004) und Keyboarder Ian Parker (seit 1991). The Hollies gelten neben den Beatles und den Rolling Stones als eine der einflussreichsten britischen Bands der 1960er-Jahre. Sie hielten sich mit ihren Hits wie „He Ain't Heavy, He's My Brother“, „The Air That I Breathe“, „Long Cool Woman (In A Black Dress)“, insgesamt erstaunliche 263 Wochen in den offiziellen britischen Top-40-Single-Charts und sind seit ihrer Gründung 1962 ununterbrochen aufgetreten. Auf der Deutschland-Tour mit elf Konzerten spielten die Hollies in Berlin, Dresden und Hannover. Nach dem Abstecher nach Memmingen geht es weiter nach Frankfurt, Düsseldorf und Magdeburg.