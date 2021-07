Die Lösung des Landratsamts ist eine gute Entscheidung

Dank einer Berechtigungskarte kann die Gemeinde Buxheim ihr Ein-Euro-Ticket weiter anbieten. Die Idee ist lobenswert.

29.07.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Die Einführung des Ein-Euro-Tickets in Buxheim war und ist eine gute Idee. Das hat auch das Unterallgäuer Landratsamt erkannt. Es wäre schade gewesen, wenn das Engagement der Gemeinde ausgebremst worden wäre – gerade in Zeiten, in denen viele Menschen lieber auf das Auto als auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen. Umso lobenswerter ist es, dass sich das Landratsamt und speziell der ÖPNV-Beauftragte Helmut Höld Gedanken gemacht haben, wie das Ein-Euro-Ticket in Buxheim erhalten werden kann, ohne dass das Angebot missbraucht wird.