Die Mülltonne im Landkreis Unterallgäu online bestellen

Dieser Service greift ab dem 1. Januar. Die Abfuhr von Sperrmüll kann auch über Internet angefordert werden.

13.12.2021 | Stand: 16:04 Uhr

Die Anmeldung von Mülltonnen im Landkreis Unterallgäu wird ab 1. Januar komfortabler, denn dann ist dies online möglich, teilt die Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises mit. Auch die Abholung von Sperrmüll kann man künftig über das Internet anfordern.

Ab dem Jahr 2022 übernimmt der Landkreis alle Aufgaben rund um die Abfallentsorgung von den Gemeinden. Über ein neues Online-Portal können Grundstückseigentümer in Zukunft viele abfallwirtschaftliche Dinge erledigen, unter anderem:

Restmülltonne, Biomülltonne und Altpapiertonne anmelden, ummelden oder abmelden

SEPA-Mandat für Müllgebühren erteilen

Befreiung von der Biotonne beantragen

Sperrmüllabholung bestellen oder

Gebührenbescheide einsehen

Neu ist auch: Für diese Mülltonnen gibt es ab Januar 2022 einen Liefer- und Abholservice. Sie müssen nicht mehr vom Bürger selbst abgeholt werden.

Zugangsdaten kommen per Post

Die Zugangsdaten, mit denen man sich im neuen Online-Portal anmelden kann, erhält jeder Grundstückseigentümer Ende 2021 per Post. Mieter erhalten keine Zugangsdaten. Vorerst kann nur das SEPA-Mandat online erteilt werden – die anderen Funktionen sind erst ab 2022 möglich. Wenn ein Grundstückseigentümer keinen Internetanschluss hat, kann er das SEPA-Mandat per Post an das Landratsamt senden, wenn er seine Müllgebühren bequem abbuchen lassen möchte, heißt es.

Bei der Gemeinde können Grundstückseigentümer noch bis Jahresende wie bisher Mülltonnen und Sperrmüllkarten bestellen.

Gebührenbescheid kommt im Dezember

Im Dezember erhalten alle Grundstückseigentümer außerdem einen neuen Gebührenbescheid vom Landkreis. Die Höhe der Müllgebühren ändere sich nicht. Bei weiteren Fragen zum neuen Service-Angebot im Landkreis gibt die Kommunale Abfallwirtschaft Auskunft – zum Beispiel unter der Telefonnummer 08261/995-8010.

