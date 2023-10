Die Memminger Basketballer haben einen „kleinen Umbruch“ hinter sich

Die Bezirksoberliga-Basketballer des TV Memmingen haben wichtige Spieler verloren, aber auch einige neue gewonnen. Wie der Saisonstart für sie verlief.

11.10.2023 | Stand: 16:52 Uhr

Mit einer Auswärtsniederlage sind die Basketballer des TV Memmingen (TVM) in die neue Bezirksoberliga-Saison gestartet. Beim TSV Gersthofen unterlagen die TVM-Männer 53:65 (29:31). Der Korb schien dabei wie zugenagelt für die von Alvir Salcin trainierten TVM-Basketballer.

Man kann beim Team aus der Maustadt von einem kleinen Umbruch sprechen. Berufsbedingt verließ „Big Man“ Mahmoud Asfirh nach vielen Jahren die Maustadt in Richtung Düsseldorf. Jakob Prinz steht verletzungs- und studienbedingt in dieser Saison nicht zur Verfügung. Und auch der Topscorer der vergangenen Saison, Josua Schnug, kann voraussichtlich erst ab Januar ins Spielgeschehen einsteigen.

Der Kern der Memminger Mannschaft ist an Bord geblieben

Dafür gibt es einige bekannte Rückkehrer und namhafte Verstärkungen für das Team von Alvir Salcin: Mit Tobias Dückminor, Lukas Schnug und Uros Vucevic kehrten wichtige und trotz ihres geringen Alters bereits erfahrene Spieler ins Team der Maustädter zurück. Der Kern der Mannschaft aus der vergangenen Saison ist weiterhin an Bord. Deshalb blicken die Verantwortlichen beim TVM auch positiv gestimmt in die neue Saison. Ob der sehr starke zweite Platz aus der vergangenen Spielzeit wiederholt werden könne, werde daran liegen, wie schnell das Team zusammenfinde, betonen die TVM-Verantwortlichen.

Die Basketballer aus Memmingen erwischen einen guten Start

Im ersten Spiel in Gersthofen erwischten die Memminger einen guten Start, denn es ging mit 14:14 in die erste Viertelpause. Auch in den zweiten zehn Minuten war es ein Spiel auf Augenhöhe, auch wenn zahlreiche Würfe des TVM knapp ihr Ziel verfehlten und das Wurfglück nicht aufseiten der Allgäuer zu liegen schien. Zur Halbzeit hieß es aus Memminger Sicht 29:31. Im dritten Viertel gab es einen Bruch im Spiel der Gäste, und es ging beim Stand von 38:48 mit zehn Punkten Rückstand in den letzten Spielabschnitt. Zwar punkteten die Rückkehrer Lukas Schnug, Tobias Dückminor und Uros Vucevic, aber insgesamt fanden zu wenige Würfe den Weg in den Korb.

Weiter geht es für den TV Memmingen am Sonntag in Nördlingen

Unter den Körben kämpften Marvin Müller, Detar Mehmeti und Youngster Norman Nagy um jeden Ball, aber am Ende gewannen die Hausherren 65:53. Für den TVM spielten: Andreas Araban (2 Punkte), Urs Dietenberger (3), Tobias Dückminor (12), Detar Mehmeti (8), Marvin Müller (6), Norman Nagy, Benjamin Salcin, Lukas Schnug (15) und Uros Vucevic (7).

Weiter geht es für die TVM-Männer am Sonntag beim TSV Nördlingen II. Die Frauen-Mannschaft des TV Memmingen startet erst am 21. Oktober in die neue Saison – und zwar ab 16.45 Uhr zuhause gegen den SSV Schrobenhausen.