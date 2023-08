Madlener-Bilder aus dem Depot geholt

Die Mewo-Kunsthalle hat eine Sammlung mit etwa 6000 Werken des bekannten Memminger Malers. In drei kleinen Ausstellungen ist jetzt ein Teil davon zu sehen.

Das Förderprogramm „Kultur.Gemeinschaften“ der Kulturstiftung macht es möglich: Die Mewo-Kunsthalle kann im Rahmen des Projektes „ Memmingen Digital“ alle Werke im Depot des Museums elektronisch erfassen. Darunter sind laut Kunsthallenleiter Axel Lapp auch an die 6000 Bilder des bekannten Memminger Malers Josef Madlener (1881 – 1967). Ein ausgewählter Teil davon ist jetzt in der aktuellen Ausstellung „Blickwechsel“ zu sehen.

Eine aufwendige Arbeit ist die Erfassung, betont Lapp, die jedoch eine Grundlage für spätere Forschungen schaffe. Langfristig soll der gesamte Bestand der Kunsthalle bei der bayerischen Landesstelle für nichtstaatliche Museen abrufbar sein.

Nachlass des Memminger Malers ist im Besitz der Stadt

„Wenn man jedes Bild von Madlener einmal wieder in der Hand hält, auch diejenigen, die weiter hinten stehen und die noch nie gezeigt wurden, ist klar, wir müssen mehr machen“, sagt Axel Lapp zu dem Nachlass des Malers, der in Besitz der Stadt Memmingen ist.

Aus diesem Gedanken heraus entstanden gleich drei kleinere Ausstellungen, die jeweils unterschiedliche Aspekte im Werk des Memminger Malers zeigen. Bis 19. November beleuchten sie unter der Überschrift „Blickwechsel“ die vielfältigen Motivgruppen seines Œuvres. In aufeinanderfolgenden, vierwöchigen Zyklen sind „Allgäuer Landschaften“, „Die Rückseiten der Bilder“ und „Der Künstler und seine Familie“ zu sehen.

Die Allgäuer Berge und den Grünten hat der Memminger Künstler in verschiedenen Ansichten häufig gemalt (Ausschnitt). Bild: Harald Holstein

Gegenwärtig hängen ansprechend arrangiert an die 50 Gemälde mit Waldausschnitten, Bergansichten und idyllisch gelegenen Dörfern in der Schau „Allgäuer Landschaften“. Die Formate auf flachen, quadratischen Holzplatten oder rechteckigen Leinwänden sind handlich klein, manche winzig. Manche Bilder haben üppige, reliefartige Rahmen, viele haben gar keinen und zeigen die rohe Leinwand, die vom Keilrahmen absteht.

Josef Madlener erfasste Licht und Landschaft

Sehr schön lässt sich in dieser Werkgruppe die Bandbreite von Madleners Malstils beobachten. Einige Gouachen zeigen einen hauchzarten, detailgetreuen Strich, der jeden Grasbüschel einfängt. Auf andern Bildern erarbeitet sich der Maler mehr Freiheit und erfasst Licht und Landschaft mit dickerem Pinsel.

Der Betrachter könne an den Landschaftsbildern sehen, dass Josef Madlener ein guter Beobachter war, erzählt Axel Lapp. „Es ist großartig zu sehen, wie nah er an der Landschaft dran war.“ Seine genaue Wiedergabe macht die Orte Amendingen, Kronburg und Buxheim erkennbar, sein Sommerhäuschen in Trunkelsberg. Oft malt er den Grünten, den Wächter des Allgäus. Stimmungsvoll verwandelt er den Himmel bei untergehender Sonne in einen Farbrausch oder fängt effektvoll sich im Wasser spiegelnde Wolken ein.

Wie lange geht die Ausstellung mit Werken von Josef Madlener in der Mewo-Kunsthalle?

Nach dem Zyklus mit beschaulichen Allgäuer Naturansichten werden ab 16. September die Rückseiten von Bildern im Fokus stehen. Denn auch dort finden sich aufregende und vielsagende Spuren des Malers. Ein spannender Blickwechsel, denn die bemalten Rückseiten von Madleners Gemälden verraten einiges über die Herkunft des Bildträgers und die Arbeitsweise des Künstlers. Die Ausstellungsreihe endet mit „Der Künstler und seine Familie“ (21. Oktober bis 19. November).