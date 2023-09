Die MZ-Redaktion fragt: Wo muss die Politik dringend handeln?

Im Vorfeld der Landtagswahl möchte die Redaktion mit Ihnen am Dienstag, 19. September, ab 9 Uhr am Weinmarkt ins Gespräch kommen und erfahren, was Sie umtreibt.

16.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Wahl des nächsten Bayerischen Landtags nähert sich mit großen Schritten – die Wahlbenachrichtigungen wurden bereits verschickt. Wahlberechtigte können dann entweder am 8. Oktober persönlich wählen oder Briefwahlunterlagen beantragen und ihre Stimmen bereits vorher abgeben.

Die Redaktion der Memminger Zeitung sucht am 19. September am Weinmarkt das Gespräch

Schon heute möchte unsere Redaktion wissen, welche Gedanken die Memmingerinnen und Memminger vor der Landtagswahl umtreiben. Erzählen Sie es uns am Dienstag, 19. September. Wir warten in der Zeit von 9 bis 12 Uhr auf Sie beim Freiheitsbrunnen am Weinmarkt.

Vor der Landtagswahl: Wo sehen Sie die größten "Baustellen" für die Politik?

Am Stand der Memminger Zeitung möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen. Haben Sie Ihre Wahl schon getroffen oder ist noch völlig offen, für welche Parteien, die diesmal zur Wahl zugelassen sind, Sie sich entscheiden? Wer hat es am ehesten im Kreuz, die Probleme in Bayern anzugehen? Welche Themen muss die nächste bayerische Landesregierung am dringendsten angehen? Klimaschutz, medizinische Versorgung, Kinderbetreuung, Wohnraum: Auf welcher dieser „Baustellen“ besteht Ihrer Meinung nach der größte Handlungsbedarf?

Schauen Sie bei uns am Dienstag, 19. September, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr am Freiheitsbrunnen (Weinmarkt) in Memmingen vorbei.