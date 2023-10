Die rätselhafte Welt des Künstlers Josef Madlener

Der Ausstellungszyklus „Blickwechsel“ mit Bildern von Josef Madlener in der Mewo-Kunsthalle endet mit Porträts. Und es gibt eine Veränderung in der Kunsthalle.

27.10.2023 | Stand: 17:50 Uhr

Mit Selbstporträts von Josef Madlener (1881 – 1967) und Bildern seiner Familie geht der dreiteilige Zyklus „Blickwechsel“ in der Memminger Mewo-Kunsthalle in die letzte Runde. Noch bis 19. November sind dort Bilder von der Frau des Künstlers und seinen Kindern sowie Selbstinszenierungen aus über 50 Jahren zu sehen.

Das früheste Porträt des Memminger Malers stammt von 1904

Das früheste Porträt des Künstlers aus Amendingen von 1904 wirkt wie eine kalkulierte Kostümierung: Ein steil aufragendes Barett mit Straußenfeder auf dem Kopf und keck eine Pfeife im Mundwinkel, schaut uns ein junger, gut angezogener Mann an, der sich mit seiner Palette als Maler ausweist. In altmeisterlicher Manier fängt er jede Schattierung und jedes Glanzlicht ein.

Mit 74 Jahren wirkt der Memminger Künstler erschöpft

Fünfzig Jahre später entsteht ein völlig anderes Selbstbildnis. Hier stellt sich der Maler seitlich vor seiner Staffelei dar. Er sitzt scheinbar gebeugt in einem großen Sessel, die Palette und die Hand mit dem Pinsel liegen matt auf Schoß und Malkasten, der Blick gesenkt und müde. Fast erschöpft wirkt der 74-jährige Maler in seinem hellen Kittel. Wer genau hinschaut, entdeckt in dem Gemälde ein besonderes Detail: Im Hintergrund des Ateliers steht das oben beschriebene Selbstporträt als junger Mann, das er ein halbes Jahrhundert zuvor gemalt hatte.

Madlener sah sich als Medium, das Kontakt zu höheren Kräften hat

Auf den meisten anderen Selbstdarstellungen schaut Josef Madlener den Betrachter frontal an, mal mit Hut im Freien, öfter im Malkittel mit eindringlichem, fast hypnotischem Blick. Der klassische, dunkle Hintergrund ist einem Sternenhimmel gewichen. Strahlende Sterne, Planeten und leuchtende Sonnen öffnen den Blick weit über den dargestellten hinaus in den Kosmos. Hier stellt sich Madlener nicht nur als Maler dar, sondern als Medium, der Kontakt zu höheren Kräften sucht. Er scheint ihn gefunden zu haben, denn in einem anderen Selbstbildnis aus dem Jahr 1947 steht eine engelsgleiche Lichtgestalt hinter dem Maler und führt ihm die Hand, mit der er eine Muttergottes mit Kind malt.

Josef Madlener hat mehrere Porträts seiner Frau Julie gemalt (Ausschnitt). Bild: Harald Holstein (Repro)

Christus steht hinter dem Memminger Maler

Noch deutlicher in einen christlich-religiösen Zusammenhang stellt sich der Künstler, wenn er sich mit Christus in einem Bild darstellt. Eine dritte Figur, die eine Hand schützend an den Maler zu legen scheint, gibt jedoch Rätsel auf. Ebenso das Kreidebild in schwarz-weiß, in dem Madlener im Zentrum einer Menschenansammlung steht und alle Augen sich auf ihn richten. Sehr aufschlussreich und vielfältig sind die Porträts seiner Frau Julie, von den ersten aus den 1920er Jahren bis zu einem altarartigen Porträt nach ihrem Tod. Auch von seinen Kindern Maria und Julie Madlener gibt es handwerklich reizvolle Abbilder mit Kreide und Öl. „Wir wollen mit dem Zyklus Bilder von Josef Madlener zeigen, die man nicht so häufig sieht“, sagt Axel Städter zu der Auswahl.

Auch seine Kinder hat Josef Madlener porträtiert, hier Tochter Maria (Ausschnitt). Bild: Harald Holstein (Repro)

Kunsthallenleiter Axel Lapp nimmt ein Sabbatjahr

Der Kunsthistoriker, der bisher für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig war, führt die Kunsthalle seit Oktober kommissarisch, da deren Leiter Axel Lapp ein Sabbatjahr macht. Laut Städter nimmt sich Lapp nach elf Jahren intensiver Arbeit eine Auszeit, um wieder einen frischen Blick und neue Kräfte zu finden.

Lapps Idee, dem Publikum den künstlerischen Nachlass von Josef Madlener in kleinen Häppchen näher zu bringen, ist gelungen. Seit August waren bisher die unkonventionellen Perspektiven auf Allgäuer Landschaften und die Rückseiten von Madleners Bildern zu sehen. Nun sollte man auch das spannende dritte Kapitel „Der Künstler und seine Familie“ nicht verpassen.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen 11 bis 17 Uhr. Weitere Ausstellungen, die in der Mewo-Kunsthalle zu sehen sind: „Véronique Verdet: Emportée par la foule – Mitgerissen“ (bis 19. November) und „Fernweh“ (bis 4. Februar). Eintritt ist frei.