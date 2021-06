Etliche Gespinste in den Bäumen: Hier leben unzählige Raupen

Diese beiden Linden im Unterallgäu hängen voller Nester. Braune Tierchen hausen darin, die sich bald verändern werden.

30.06.2021 | Stand: 12:53 Uhr

Etliche Gespinste, also eine Art Nester, hängen in den beiden Linden an der Straße zwischen Holzgünz und Schwaighausen, gegenüber der Ausfahrt zum HoSchMi-Stadl. Um Eichenprozessionsspinner handelt es sich nicht, sondern um Frühlings-Wollafter-Raupen, die für Menschen nicht so gefährlich sein sollen. Und für die befallenen Bäume sind diese Raupen auch nicht unbedingt ein Todesurteil - auch wenn sie die Äste, an denen die Gespinste hängen, kahlfressen. Davon können sich Bäume erholen.

Tagsüber halten sich die Raupen in den Gespinsten an den Ästen und Zweigen auf. Nachts, wenn sie Hunger bekommen, machen sie sich über die Blätter der Lindenbäume her. Zum Verpuppen begeben sie sich ungefähr im Juli unter die Erde und kommen manchmal erst nach Jahren als Falter zum Vorschein.