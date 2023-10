Die Sing- und Musikschule in Memmingen hat eine neue Leiterin

Oberbürgermeister führt Konstanze Kraus in ihr Amt ein. Musiklehrerin berichtet von einer Kooperation mit dem neuem Sinfonieorchester Memmingen.

„Wir freuen uns schon sehr auf ihre neuen Ideen und Impulse“, sagte Oberbürgermeister Jan Rothenbacher am Freitag bei einer kleinen Feierstunde im Memminger Rathaus. Gerichtet waren die Worte an die neue Leiterin der städtischen Sing- und Musikschule, Konstanze Kraus. Die 53-jährige Musiklehrerin tritt die Nachfolge von Otfried Richter an, der die Schule mit ihren rund 800 Schülerinnen und Schülern 23 Jahre lang geleitet hatte und jetzt in den Ruhestand ging.

Nach Rothenbachers Worten hat es immer einen besonderen Charme, wenn eine verantwortungsvolle Aufgabe in neue Hände gelegt wird. „Wir sind überzeugt, dass sie unsere Musikschule mit ihrer persönlichen Note positiv weiterentwickeln werden“, unterstrich der Rathauschef und wünschte der neuen Leiterin viel Erfolg in ihrer neuen Position.

Harfen-Unterricht in Memmingen

Konstanze Kraus wurde 1970 in Lindenberg geboren. Nach ihrem Abitur am musischen Gymnasium in Marktoberdorf studierte sie an der Hochschule für Musik in München und Würzburg im Hauptfach Harfe. Darüber hinaus erwarb sie an der Hochschule in München ein Diplom für Rhythmik.

An der Memminger Sing- und Musikschule ist die Diplom-Musiklehrerin seit dem Jahr 2015 tätig. Sie unterrichtet Harfe und ist auf elementare Musikpädagogik spezialisiert. Zudem leitet sie die Kinder- und Jugendchöre. Als berufliche Tätigkeiten außerhalb der städtischen Musikschule wird auf der Homepage der Schule aufgelistet: Instrumentallehrerin am Bernhard-Strigel-Gymnasium, private Klavier- und Harfenlehrerin sowie rege Konzerttätigkeit.

Fokus auf Kinder- und Jugendchöre

Nach neuen Ideen und Impulsen für die Schule angesprochen, erzählt Kraus von einer neuen Kooperation – und zwar mit dem frisch gegründeten Sinfonie-Orchester Memmingen – kurz „s’omm“. Das seien junge Leute, die zum Beispiel nach dem Studium wieder nach Memmingen zurückgekehrt sind und zusammen in einem Orchester spielen möchten. Laut Kraus spielen in dem Orchester keine Profis, sondern Hobby-Musiker. „Das Orchester kann in unserer Schule kostenfrei proben“, sagt Kraus: „Und wir wollen gerne gemeinsam Konzerte veranstalten.“ Ihren Fokus möchte sie weiter auf die Kinder- und Jugendchöre richten. Wichtig ist ihr dabei, dass man sich bei Aufführungen nicht einfach nur hinstellt und singt. Vielmehr soll das Augenmerk auf einer echten Inszenierung liegen, bei der neben der Musik auch Kostüme, Bühnenbild und Beleuchtung wichtige Rollen spielen. Bei der Vorbereitung von Aufführungen sollen die Chormitglieder mit ihrer Kreativität einbezogen werden.