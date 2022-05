Die Stadt Memmingen blüht wieder auf

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause lockt der Einkaufs- und Familientag „Memmingen blüht“ wieder Tausende in die Altstadt. Buntes Programm auf drei Bühnen.

„Endlich rührt sich wieder etwas in der Stadt.“ Dieser Satz kommt am Samstag vielen Passanten über die Lippen. In der Tat: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause lockt die 22. Auflage der traditionellen Großveranstaltung „ Memmingen blüht“ wieder Tausende Menschen in die Altstadt. Auf den großen Plätzen und in der Maximilianstraße brummt es gegen Mittag wie in einem Bienenstock. Die Besucher genießen ein buntes und umfangreiches Programm, das der Memminger Stadtmarketing-Verein auf die Beine gestellt hat.

Rathauschef: "Es ist wirklich großartig"

Die Freude nach der langen Pause ist auch Memmingens Blumenkönigin Marina I., Rathauschef Manfred Schilder und Moderatorin Claudia Flemming bei der Eröffnung auf dem Hallhof anzumerken. „Es ist wirklich großartig, was das Stadtmarketing und alle anderen an der Organisation Beteiligten auf die Beine gestellt haben“, lobt Schilder. Dem schließt sich Mechthild Feldmeier vom Stadtmarketingverein an und ergänzt: „Wir hatten diesmal weniger Vorlaufzeit bei der Organisation, da es wegen Corona lange nicht klar war, ob ,Memmingen blüht’ überhaupt stattfinden kann.“ Umso erstaunlicher sei die Fülle des Programms.

Die verschiedenen Angebote der Händler und Gastronomen sowie die zahlreichen Auftritte und Vorführungen sind mehr als ein bunter Strauß – es ist ein wahres Blumenmeer.

So jagt auf drei Bühnen am Hallhof, auf dem Schrannen- und dem Westertorplatz ein Auftritt den anderen. Mit dabei sind unter anderem die Dancing School Tosca, das Tanztheater Orchidee und die Ballettschule Uschi Buhmann. Viel Applaus ernten auch die HipHop-Gruppe Remix des TV Memmingen, die Himmlischen Teufel des TVM mit ihren Garden sowie die Bauchtänzerin Eva Büchele mit vier ihrer Schülerinnen und viele weitere Akteure.

Aktionen von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk

Daneben präsentieren sich verschiedene Hilfsorganisationen sowie die Memminger Feuerwehr. Eine große Auto-Ausstellung auf dem Hallhof sowie ein Oldtimertreffen des Vereins „Allgeier 50ccm“ mit Motorrädern und Mopeds ziehen die Blicke der Passanten auf sich. In der Maxi-Straße, auf dem Weinmarkt und am Schweizerberg bieten Kunsthandwerker und andere Händler ihr Waren feil. Und auf dem Schrannenplatz ist ein Bio-, Bauern- und Handwerkermarkt aufgebaut.

Gegen 16 Uhr macht sich beim „Geleit der Blumenkönigin“ schließlich Marina I. zusammen mit OB Schilder in einer Kutsche auf den Weg vom Marktplatz zum Hallhof, wo die traditionelle Krönungszeremonie stattfindet – und das Fest ausklingt.