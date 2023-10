Die Stadtkapelle Memmingen probt wieder in ihrem Stammquartier

Nach der Generalsanierung steht die ehemalige Aussegnungshalle am Alten Friedhof wieder zur Verfügung. Dort probt Dirigent Markus Peter für das Herbstkonzert.

24.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Feuchte Wände mit Schimmelbefall, eine kaputte Heizung, zu wenig Platz und akustisch eine Zumutung für die Musikerohren: Viele Jahre lang klagte die Stadtkapelle Memmingen über die Missstände in ihrem Proberaum in der ehemaligen Aussegnungshalle des Alten Friedhofs. Doch nun brechen neue Zeiten an. Vor wenigen Wochen konnte die Stadtkapelle – nach einer kleinen Odyssee durch verschiedene Ausweichquartiere in der Stadt – einziehen in ein komplett saniertes Stammquartier. Gerade noch rechtzeitig zur entscheidenden Probenphase für das Herbstkonzert, das am Samstag, 18. November, um 20 Uhr in der Stadthalle stattfindet.

Mehr Raum für die Stadtkapelle Memmingen

Stadtkapellmeister Markus Peter ist dankbar, dass er mit seinem Orchester überall so gastfreundlich aufgenommen wurde, zuletzt im Musiksaal des Bernhard-Strigel-Gymnasiums. „Aber es ist toll, wieder hier zu sein“, sagt er mitten im Proberaum, dem Herzstück des frisch sanierten Gebäudes aus dem 19. Jahrhunderts. Höher und größer ist dieser Hauptraum nun, nachdem eine abgehängte Decke entfernt sowie ein Flur und die seitlich angeordneten ehemaligen Leichenkammern dazugenommen wurden. Eine ganze Wand besteht jetzt aus Akustik-Paneelen, an der Decke hängen große Akustikelemente und sogar die runden Deckenlampen sind mit Akustikelementen ausgestattet. Zudem kann rund um die Musiker ein Vorhang zugezogen werden, der noch mal Schall schluckt. „Aber bisher hat es so gereicht“, sagt Peter nach den ersten Probenerfahrungen.

Sanierung inklusive neuer Außenanlagen kostet 2.36 Millionen Euro

2,36 Millionen Euro kostet die denkmalgerechte Sanierung der ehemaligen Aussegnungshalle. Dazu gehört auch eine Umgestaltung rund um das Haus, unter anderem wurden die Straße neu befestigt und geteert sowie Parkplätze neu angelegt.

Eine Außenansicht des denkmalgeschützen Gebäudes aus dem 19. Jahrhundert. Bild: Brigitte Hefele-Beitlich

Stadtkapelle Memmingen hat beim Umzug mit angepackt

Fast exakt im Zeitplan blieb dabei die Baumaßnahme. „Im August sollten wir umziehen, geklappt es dann Anfang September“, berichtet Peter. Dabei haben die meisten seiner 65 Musiker und Musikerinnen der Stadtkapelle ein Wochenende lang mit angepackt, um Instrumente, Kisten voller Noten, Trachten und vieles mehr wieder in das Backsteingebäude zu schaffen.

Neues Arbeitszimmer neben dem Proberaum

Dort fehlt es zwar noch an Regalen, um die vielen Umzugskisten wieder auszupacken, oder im ersten Stock das Archiv- und Trachtenlager richtig einzuräumen, aber Peter ist bereits jetzt sehr zufrieden mit den neuen Bedingungen. Zum Beispiel mit dem Arbeitszimmer direkt neben dem Proberaum. „Jetzt habe ich den Kopierer und bald auch einen PC in Reichweite, das vereinfacht mir die Arbeit und die Vorbereitung sehr“, sagt er.

Das ist das Programm des Herbstkonzerts am 18. November

Längst vorbereitet hatte er natürlich das Programm für das diesjährige Herbstkonzert. „Ein Höhepunkt wird den nächsten jagen“ verspricht Peter. Vor der Pause erklingen mit der „Tannhäuser Overture“ von Richard Wagner ein klassisches Meisterwerk und mit „Spartacus“ von Jan van der Roost ein sinfonisches Blasmusikwerk mit Filmmusik-Atmosphäre. Danach bringt „El Camino Real“ von Alfred Reed lateinamerikanische Rhythmen in den Saal, ehe Edward Elgars fein instrumentiertes „Chanson de Matin“ wieder für ruhigeres musikalisches Fahrwasser sorgt. Krönen soll den Abend die Filmmusik „Drachenzähmen leicht gemacht“ von John Powell.