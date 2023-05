Knappe und spannende Baseball-Spiele in Steinheim

Die Steinheim Red Phantoms begrüßten zum 34. Baseball-Pfingstturnier fünf Gästeteams. Wieso sich die Finalteilnehmer schon recht früh herausbildeten.

31.05.2023 | Stand: 09:15 Uhr

Die Steinheim Red Phantoms konnten vergangenes Wochenende fünf Gästeteams im Red-Phantoms-Ballpark in Steinheim begrüßen. Beim 34. Steinheimer Pfingstturnier mussten die Gastgeber ihr erstes Spiel gegen die Villingendorf Cavemen bestreiten. In diesem Spiel fanden die Red Phantoms gar nicht ins Spiel. Die Niederlage mit 0:13 war am Ende doch zu hoch.

Im zweiten Spiel der Phantoms gegen die Spielgemeinschaft Dachau/Deggendorf sah es lange nach einem Sieg für die Hausherren aus. Doch am Ende gewann die SG Dachau/Deggendorf das Spiel mit 8:4-Runs.

Im dritten Spiel klappte es endlich mit dem ersten Sieg. Gegen Bretten funktionierte die Offensive immer besser. Steinheim gewann das dritte Gruppenspiel mit 8:4-Runs.

Im Turnierverlauf wurden schnell die Finalteilnehmer sichtbar

Schon früh im Turnierverlauf hoben sich die späteren Finalteilnehmer heraus. Zürich gewann souverän seine Spiele gegen die Teams aus Baden-Württemberg Ravensburg und Bretten. Die Villingendorf Cavemen gewannen souverän gegen Steinheim und knapp gegen die SG Dachau/Deggendorf.

Gastgeber nicht mit optimalem Kader besetzt

Die Gastgeber waren an diesem Wochenende nicht mit dem Kader aufgestellt. Einige berufsbedingte Absagen waren für Spielertrainer Roland Schobloch nicht leicht, zu kompensieren. Die Jugendspieler Florian Kaufmann und Felix Kanjuh De Los Santos kamen zu ihrem Pfingstturnier-Debüt. Es reichte mit etwas Pech wegen eines direkten Vergleichs nur zum Spiel um Platz fünf und sechs. Dieses Spiel wurde jedoch souverän gestaltet und mit 9:5-Runs auch gewonnen.

Diese Spiele wurden spannend und knapp in Steinheim

Das Spiel um Platz drei jedoch war sehr knapp und spannend. Bretten Kangaroos gewann das Spiel mit 3:2-Runs. In der Neuauflage des Endspiels des vergangenen Jahres zwischen den Zürich Lions und den Villingendorf Cavemen begann Villingendorf furios. Sie legten gleich im ersten Inning fünf Runs vor. Dem hatte Zürich nicht viel entgegenzusetzen. Villingendorf erhöhte im zweiten Inning auf 6:0.

Impression vom Pfingstturnier in Steinheim. Bild: Siegfried Rebhan

Doch in der Defensive schlichen sich Fehler ein, die den Lions halfen. In der Offensive gelangen den Cavemen jetzt einige Punkte. Durch druckvolles Offensivspiel der Züricher und weiteren Fehler in der Defensive erhöhte Zürich das Ergebnis und gewann mit 15:6-Runs das Finale des ältesten Baseballturniers Deutschlands. Den Zürichern gelang die Revanche für die Finalniederlage des vergangenen Jahres. Sie gewannen die 34. Auflage des Steinheimer Pfingstturnieres.

Teilnahme erneut zugesagt

Alle Teams spielten bei bestem Baseballwetter ein tolles Turnier vor einer beeindruckenden Zuschauerkulisse. Das zweitägige Turnier war von den Verantwortlichen und Helfern der Red Phantoms bestens organisiert worden. Alle Mannschaften haben ihre Teilnahme bereits wieder zugesagt.