Die Vhs in Memmingen bekommt eine neue Adresse - und noch mehr

Die Volkshochschule ist bald im Maximilian-Kolbe-Haus zu finden. In welcher Umgebung Kursteilnehmer dann lernen und worauf sich Vhs-Leiter Michael Trieb freut.

14.05.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Zum Italienisch-Lernen oder in den Yoga-Kurs geht’s künftig zu einer neuen Adresse: Denn die Memminger Volkshochschule (Vhs) zieht um ins Maximilian-Kolbe-Haus – und macht damit laut ihrem Leiter Michael Trieb einen Sprung nach vorn. Zwar erhöht sich die Zahl der Räume nicht wesentlich, „aber bei der Größe und Qualität der Räume gewinnen wir dazu“. Rund 60 000 Euro investiert die Stadt in Umzug und Umbau. Darin enthalten sind auch Kosten für die Ausstattung – angefangen von Tischen und Stühlen für die Seminarräume über Mobiliar für die Verwaltung bis hin zu moderner Technik für den Kursbetrieb. Hier lesen Sie, warum nach Meinung von Redakteurin Verena Kaulfersch nicht nur die Vhs, sondern die ganze Stadt von der Lösung profitieren könnte, die für das markante Areal am Ulmer Tor gefunden wurde.