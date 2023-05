Die VR-Bank schließt diese Filiale temporär

Der SB-Bereich in Heimertingen ist betroffen. Grund sind Geldautomatensprengungen in der Region. Wie und wann Kunden jetzt Geld abheben können.

03.05.2023 | Stand: 14:42 Uhr

Der SB-Bereich der VR-Bank-Filiale in Heimertingen ist ab sofort von 22 bis 6 Uhr geschlossen. Das teilt die VR-Bank in den sozialen Netzwerken mit.

Der Grund dafür: „Leider kommt es in unserer Region immer wieder zu Geldautomatensprengungen. Daher haben wir uns dazu entschieden, aus Sicherheitsgründen den SB-Bereich in unserer Filiale in Heimertingen ab sofort von 22 bis 6 Uhr zu schließen“, heißt es. Die VR-Bank bittet dabei um das Verständnis der Kunden.

Sind weitere Bank-Filialen in Memmingen und dem Unterallgäu betroffen?

Sind weitere Filialen betroffen? Wir haben nachgefragt. „Von der temporären Schließung ist momentan nur die Filiale in Heimertingen betroffen. Weitere Filialen werden nicht geschlossen“, so Franziska Nawrath von der VR-Bank Memmingen eG auf Anfrage.