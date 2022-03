Die Zahl der Hochbetagten nimmt in Memmingen stetig zu

In Memmingen leben immer mehr über 80 Jahre alte Bürger. Das lässt den Pflegebedarf weiter steigen. Rathauschef: Ansehen der Pflegeberufe muss verbessert werden.

Einen aktuellen Überblick zur Pflegesituation in Memmingen samt Art und Anzahl stationärer Einrichtungen, ambulanter Pflegedienste und Tagespflege-Anbietern stand bei einer Sitzung des Memminger Seniorenbeirats im Rathaus im Mittelpunkt.

Matthias Ellermann, neuer Mitarbeiter bei der Seniorenfachstelle der Stadt und zuständig für die Fortschreibung des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts, erläuterte, dass Corona den Pflegenotstand noch verschärft habe. Das Gesamtkonzept, dessen Vorstellung für Juli dieses Jahres erwartet wird, soll detailliertere Antworten auf die bestehenden Herausforderungen geben. Laut Ellermann leben acht von zehn der über 80 Jahre alten Mitbürger in der Kernstadt. Dies liege wahrscheinlich daran, dass die Infrastruktur in der Stadt besser ist als in den Stadtteilen. Aber auch in Stadtteilen werden die Senioren immer mehr. So ist die Zahl der über 60 Jahre alten Bürger von 2017 bis 2020 in Buxach, Dickenreishausen und Steinheim um mehr als zehn Prozent gestiegen.

1870 pflegebedürftige Menschen in Memmingen

Laut Pflegestatistik soll es insgesamt 1870 pflegebedürftige Menschen in Memmingen geben. Ellermann räumte ein, dass es sicher auch noch eine Dunkelziffer gebe. In sechs stationären Einrichtungen stehen 580 Plätze zur Verfügung. Ob diese alle genutzt werden, ist nicht bekannt. Rund 530 Personen können von insgesamt acht ambulanten Pflegediensten versorgt werden. Etwa 60 Plätze bieten drei Anbieter der Tagespflege an. Mit 920 Personen wird die große Mehrzahl der Pflegebedürftigen auf privater Basis gepflegt. Insgesamt gesehen sei es so, dass nicht nur der Anteil älterer Mitmenschen zunehme, sondern auch der Anteil hochbetagter Menschen. Insgesamt leben 12.700 Bürger in Memmingen, die über 60 Jahre alt sind. Innerhalb von drei Jahren habe die Anzahl bis 2020 um fünf Prozent zugenommen. Der Anteil der über 80-Jährigen sei im gleichen Zeitraum sogar um 16 Prozent angestiegen. Dies sei daher relevant, da die Pflege Hochbetagter aufwendiger sei.

Immer größere Belastung für pflegende Angehörige

Veränderungen seien demnach auch bei der Anzahl privat pflegender Personen feststellbar. Die Situation, dass mehrere Personen einen Pflegebedürftigen betreuen, sei dagegen rückläufig. Der Trend gehe dahin, dass eine Person von nur noch einer Person gepflegt werde. Dies bringe für den pflegenden Angehörigen mit der Zeit enorme Belastungen mit sich. Schließlich sei es oft so, dass Beruf, Familie und Seniorenpflege unter einen Hut gebracht werden müssten. Mit einem Anteil von rund 48 Prozent sei aber ein klarer Trend zur privaten Pflege erkennbar.

Oberbürgermeister Manfred Schilder betonte, dass man das Ansehen der Pflegeberufe verbessern und auch die Entlohnung erhöhen müsse. Dies seien wichtige Voraussetzungen, um den steigenden Bedarf im Bereich der Pflegeberufe decken zu können. Die Corona-Bonuszahlungen seien ein erster kleiner Schritt in diese Richtung gewesen, würden aber bei Weitem nicht ausreichen.

