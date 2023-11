Mittagsbetreuung statt Bibliothek in Memmingen

Die Zweigstelle der Stadtbibliothek wurde vorübergehend geschlossen, um die Mittagsbetreuung der Theodor-Heuss-Schule zu sichern. Wie es jetzt weitergeht.

01.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Veränderungen in der Gesellschaft stellen Schulen vor organisatorische Herausforderungen. So auch bei der Zahl der Eltern, die ihre Kinder zur Mittagsbetreuung anmelden. Die wird größer, doch auch die Räumlichkeiten für die Betreuung müssen vorhanden sein. Für die Schüler der Theodor-Heuss-Grundschule in Memmingen gibt es seit Juli eine Alternative. Diese war jetzt Thema in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses.

Bürgermeisterin Margareta Böckh ( CSU) berichtete, dass die Probleme der Theodor-Heuss-Schule mit Blick auf die Unterbringung zur Mittagsbetreuung gelöst wurden. „Die Bücherei wurde hergerichtet“, so Böckh. Was ist der Stand der Dinge? Wie viele Schüler nehmen an der Mittagsbetreuung teil und wann wird der Zugang zur Bibliothek wieder gewährleistet? Wir haben nachgefragt – bei der Stadt Memmingen und bei Rektorin Angela Heuß-Hornfeck.

Der Hintergrund: Die Zweigstelle der Stadtbibliothek musste zum 1. Juli dieses Jahres vorübergehend geschlossen werden, weil die Räume für die Erweiterung der Mittagsbetreuung der Theodor-Heuss-Schule benötigt wurden.

„Es ist sehr bedauerlich, dass die Zweigstelle übergangsweise wegfallen muss. Diese Maßnahme ist aus der Notwendigkeit der Erweiterung der Mittagsbetreuung heraus aber unabdingbar und das hat im konkreten Fall oberste Priorität“, betonte Oberbürgermeister Jan Rothenbacher (SPD).

Öffnungszeiten der Stadtbibliothek im Antonierhaus in Memmingen erweitert

Die Zweigstelle der Stadtbibliothek im Memminger Westen wurde vom Team der Stadtbibliothek mit betreut. Seit dem 1. Oktober dieses Jahres wurden die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek im Antonierhaus erweitert, so die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion. Denn: Die durch die Schließung frei gewordenen Personalkapazitäten ermöglichen diese Öffnungszeitenerweiterung der Stadtbibliothek.

Das sagt die Schulleitung zur derzeitigen Regelung: 414 Schülerinnen und Schüler besuchen die Theodor-Heuss-Schule in Memmingen. 65 davon nehmen die Mittagsbetreuung in Anspruch. Rektorin Angela Heuß-Hornfeck erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion: „Diese Schüler sind aber nicht alle gleichzeitig da. Das variiert nach Tagen und Zeiten.“

Die Erweiterung der Mittagsbetreuung – und damit auch auf weitere Räumlichkeiten – sei unabdingbar gewesen. „Wir vermissen die Bücherei schon auch. Sie wurde sonst von der Schule einmal im Monat zur Ausleihe genutzt. Dann sind wir mit den Kindern gemeinsam in die Bücherei gegangen“, so Heuß-Hornfeck und ergänzt: „Die Mittagsbetreuung hat aber Vorrang, weil sehr viele Familien dranhängen. Es ist wichtig.“

Schülerinnen und Schüler in Memmingen haben dennoch noch Lesestoff

Manche der Bücher seien in den Schulkeller ausgelagert worden, andere seien auch in der Bücherei verblieben und stünden den Kindern jetzt bei der Mittagsbetreuung noch zur Verfügung. „Die Schüler haben so noch Lesestoff.“ Das sei prima.

Ein wichtiges Signal ist laut der Rektorin außerdem: „Das Schild mit dem Hinweis auf die Stadtbücherei wurde belassen.“ Klar sei nämlich: Die Bücherei ist vorübergehend ausgezogen, nicht dauerhaft.

Wie geht es weiter? Im Rahmen der Renovierung der Theodor-Heuss-Schule sollen Räume geschaffen werden, so dass dann die Zweigstelle der Stadtbibliothek wiedereröffnet werden kann. „Die baulichen Planungen für diese Erweiterung stehen noch ganz am Anfang“, heißt es seitens der Stadt zum zeitlichen Plan. Konkrete Daten gibt es nicht.

Thematik hängt auch von der Ganztagsbetreuung ab

Soll heißen: Sobald ein Vorentwurf ausgearbeitet wurde, wird dieser dem Stadtrat vorgestellt. Das ist bisher noch nicht geschehen. Ob es sich um einen Anbau oder um eine Aufstockung handeln werde, sei noch nicht klar. Das hänge letztlich auch mit dem Bedarf für die Ganztagsbetreuung zusammen. Ab dem Jahr 2026 greift der gesetzliche Anspruch für Erstklässler, ab 2029 dann für alle Grundschüler.