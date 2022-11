Diebe klauen Wechselrichter im Solar-Park: Mehrere zehntausend Euro Beute

Eine Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro machten Diebe im Solar-Park Amberg. Sie waren offenbar fachkundig und gut vorbereitet.

Von Allgäuer Zeitung

14.11.2022 | Stand: 12:41 Uhr

In der Nacht zum Freitag (11. November 2022) zwischen 1.30 Uhr und 3.15 Uhr haben Diebe über 50 so genannte Wechselrichter aus einem groß angelegten Solar-Park nördlich der Gemeinde Amberg entwendet. Damit erzielten sie eine Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Wechselrichter gelten als das "Herzstück" von Solaranlagen. Sie wandeln den Gleichstrom der Solar-Module in netzüblichen Wechselstrom um und und speisen diesen in das öffentliche Stromnetz.

