Diebe stehlen 140 nagelneue Autoreifen in Memmingen

140 neue Autoreifen haben Diebe aus einem Container gestohlen, der auf dem Gelände eines Memminger Fahrzeugteilehändlers stand. Die Polizei sucht Zeugen.

29.07.2022 | Stand: 13:27 Uhr

140 neue Autoreifen im Wert von mindestens 12.000 Euro haben Diebe von einem Fahrzeugteilehändler in Memmingen gestohlen. Wie die Polizei berichtet ereignete sich die Tat bereits zwischen Samstag, 18. Juni, und Montag, 20. Juni 2022. Die Täter sind bislang unbekannt. Das Diebesgut stahlen sie aus einem verschlossenen Transportcontainer. Dabei entstand ein Schaden am Container sowie an einem Zufahrtstor in Höhe von etwa 5000 Euro.

Unbekannte stehlen 140 Autoreifen: Diebe müssen großes Fahrzeug benutzt haben

Laut Polizei müssen die Diebe zum Abtransport der vielen Reifen ein entsprechend großes Fahrzeug benutzt haben. Hinweise zur Tat nimmt die Memminger Polizei unter Telefon 08331/1000 entgegen.

Weitere Nachrichten aus Memmingen und Umgebung finden Sie hier.